عدن - ياسمين التهامي - الداخلية السعودية توجه ضربة موجعة للوافدين من أبناء هذه الجنسيات وتعلن البدء بترحيلهم

الثلاثاء 2 يناير 2024 الساعة 06:57

حرص وزارة الداخلية السعودية على تنفيذ العديد من الحملات الميدانية بهدف توفير الأمن وتطبيق النظام والقانون، وتولي الداخلية نظام الإقامة والعمل أهمية كبيرة وتسعى لتحقيق الهدف الذي اطلقته خلال الفترة الماضية وهو #وطنبلامخالف ، لذلك نفذت العديد من الحملات الميدانية في هذا الشأن بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى ذات الصلة، وتمكنت من القبض على عدد كبير من المخالفين لنظام الإقامة والعمل، وأمن الحدود، واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، وفي آخر حملة ميدانية مشتركة أعلنت وزارة الداخلية أنها تمكنت من القبض على 18553 مخالف، خلال الحملة التي انطلقت في 1445/6/8 وحتى 1445/6/14، وشملت جميع مناطق المملكة.الداخلية السعودية توجيه ضربة موجعة للمخالفين من أبناء هذه الجنسيات اصدرت وزارة الداخلية السعودية، بيان صحفي، كشفت فيه نتائج الحملة الميدانية المشتركة التي نفذتها خلال الفترة من 1445/6/8 وحتى 1445/6/14، في جميع مناطق المملكة، أسفرت عن القبض على 18553 مخالف، منهم 11503 مخالف لنظام الإقامة، و 2735 مخالفاً لنظام العمل، و 4315 مخالفاً لنظام أمن الحدود، بالإضافة إلى 1121 مخالفاً تم ضبطهم أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بطريقة غير نظامية أغلبهم من الجنسية الإثيوبية والجنسية اليمنية، كما أعلنت الداخلية ضبط 73 شخصاً أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. المتورطين من المواطنين السعوديين جددت الداخلية السعودية، تحذير المواطنين السعوديين من التورط في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، موضحةً أن المتورطين الذين تم ضبطهم خلال الحملة الأخيرة بلغ عددهم 12 مواطن، وسوف يواجهون عقوبة قاسية، حيث تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وعقوبتها السجن مدة قد تصل 15 سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل، أو السكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير بالشخص المتورط بهذه الجريمة الجسيمة.إجمالي من يخضعون الآن للاجراءات وتنفيذ الأنظمة قالت وزارة الداخلية السعودية أن إجمالي من يخضعون الأن للإجراءات وتنفيذ الأنظمة، 52919 وافداً مخالفاً، بينهم 47411 رجلاً، و 5508 إمرأة، موضحةً أن الأنظمة المطبقة في حق المخالفين، أسفرت عن ترحيل 9542 مخالفاً، وإحالة 46077 مخالفاً للحصول على وثائق سفر، و إحالة 1808 مخالفاً لإستكمال حجوزات سفرهم. وفي ختام البيان الصحفي، دعت وزارة الداخلية، الجميع للإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911)، في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، أما في بقية مناطق المملكة فيمكن الإبلاغ عن المخالفات على رقم (999)، أو رقم (996).