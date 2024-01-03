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عدن - ياسمين التهامي - حتى لو كنت عجوز.. مكون في منزلك يحتوي على كولاجين طبيعي هيرجعك شباب خلال 30 دقيقة

يحتوي عشب لبان الذكر على نسبة وفيرة من الكولاجين الطبيعي الذي ينتجه الجلد باستمرار من أجل الحفاظ على تجديد خلايا البشرة وتفتيح لونها، ووقايتها من مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة، كما أن لبان الذكر غني بالعديد من المواد الغذائية الأخرى والتي تساهم في تقشير خلايا الجلد الميتة والعمل على تجديدها، مما يساعد على تبييضها وتفتيحها، هذا فضلاً عن أنه يقوم بعلاج اسمرار البشرة الناتج عن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وغيرها من الفوائد الأخرى التي سوف نتعرف عليها معكم من خلال السطور التالية.كريم اللبان الذكر للوجه

يعتبر كريم اللبان الذكر من الوصفات المثالية لبشرة الوجه، فهو معالج قوي وسريع للهالات السوداء المحيطة حول الفم والعينين، كما أنه يستخدم في توحيد لون البشرة والتقليل من التورم والالتهاب والطفح الجلدي الذي يصاب به الوجه، وتسريع الشفاء الناتج عن لدغات الحشرات، ومن هنا مكونات تحضير كريم لبان الذكر الطبيعي للوجه:

نصف ملعقة كبيرة من زيت اللبان الذكر.

ملعقة صغيرة من زيت الترمس.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

رشة قرفة.

فنجان صغير من زيت اللوز المر.طريقة التحضير

يساهم كريم اللبان الذكر للوجه في محاربة الالتهابات، وتنظيف الجروح والخدوش، وكذلك تسريع الشفاء، ولا يترك أي ندبات، ومن خلال ما يلي طريقة تحضير الكريم:

اخلطي زيت لبان الذكر مع زيت الترمس وزيت الورد في بولة متوسطة الحجم.احتفظي بالخليط في الزجاجة لحين الاستخدام.

يستخدم الكريم لتفتيح الوجه وجميع مناطق الوجه.

يترك لمدة عشرة دقائق قبل أن يشطف الوجه بالماء الفاتر.

فوائد الخليط

من اشهر استعمالات كريم اللبان الذكر للوجه أنه يدخل في تركيبات طبيعية لعلاج الأكياس الدهنية، والتخلص من الندبات الناتجة عن العمليات الجراحية، كما يدخل اللبان الذكر أو الزيت المستخرج منه في تحضير العديد من التركيبات الطبيعية، ويلعب دوراً مهماً في علاج مشاكل البشرة.أضيفي زيت الورد والقرفة إلى الخليط السابق.

استمري في مزج المكونات مع بعضها جيداً للحصول على قوام متجانس.