وصفات "جبارة" .. 5 فواكه صيفية تساعد على التخلص من دهون البطن

عدن - ياسمين التهامي - خبراء تغذية سعوديون يكشفون عن 5 فواكه صيفية تساعد على التخلص من دهون البطن

الأحد 25 يونيو 2023 الساعة 00:37



كشف خبراء تغذية في السعودية عن 5 فواكه صيفية تساعد على التخلص من دهون البطن، وفقًا لموقع “Food.Ndtv”.

التفاح

يساعد التفاح الطازج على حرق دهون البطن، لأنه يحتوي على ألياف البكتين التي تتحلل ببطء، تعزز هذه الألياف الشعور بالشبع.

البطيخ

يحتوي كل 100 جرام من البطيخ على 30 سعرًا حراريًا، هي كمية منخفضة جدًا تجعله مثالي لإنقاص الوزن.

الخوخ

يعتبر الخوخ أحد الفواكه الصيفية الغنية بالألياف الغذائية، حيث تحتوي ثمرة خوخ متوسطة الحجم على 1.6 جرام من الألياف، تساعد الألياف الجسم على الشعور بالشبع لمدة طويلة ما يحمي من الشعور بالشراهة وتقليل فرص تخزين الدهون في الجسم، خاصًة في منطقتي البطن والخصر.

الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين، الذي له خصائص مضادة للالتهابات، يساعد هذا الإنزيم في استقلاب البروتينات ما يؤدي إلى انخفاض دهون البطن.

الفراولة

تحتوي 100 جرام من الفراولة على 33 سعرًا حراريًا فقط، هي كمية منخفضة من السعرات تجعلها صحية لإنقاص الوزن، فضلًا عن احتوائها على فيتامين سي الذي يحمي من تخزين الدهون في البطن.