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عدن - ياسمين التهامي - طريقة تبييض اليدين بمكونات طبيعية أيديك هتبقى قشطة وداعًا للاسمرار والجفاف

طريقة تبييض اليدين بمكونات طبيعية الحل الأمثل والأفضل للمحافظة على جمال اليدين، حيث دائما نهتم فقط ببشرة الوجه، مع أن اليدين أيضاً تحتاج إلى عناية دائما، وبالذات لأنها تتعرض كثيرا للعوامل الخارجية التي تؤثر عليها، من أولها استخدام المنظفات والمواد الكيميائية التي تسبب لها الجفاف، أيضاً أشعة الشمس تؤثر عليها كما أنها تسبب في اسمرارها، لذلك عليك متابعة هذا المقال لكي نتعرف على طرق تبييض اليدين بطرق طبيعية في المنزل.طريقة تبييض اليدين بالكركم

يعتبر الكركم من أجمل المكونات التي تستخدم في تفتيح اليدين، حيث أنه يحتوي على مركبات الكركمين النشط، والذي يتميز بخصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تمنع إنتاج الميلانين الذي يسبب في اسمرار البشرة، ولكي تحصلي على أفضل كريم تفتيح اليدين مكمون من الكركم، عليك اتباع هذه الخطوات التالية:خلط الكركم مع الحليب البارد لكي تحصلي على عجينة ناعمة.

ثم ضيفي طبقة صغيرة منه على الجلد.

بعد ذلك يتم ترك الخليط على الجلد حوالي 20 دقيقة ثم قم بشطفه بالماء.

يمكنك استخدام هذا الخليط على اليدين يومياً لكي تحصلي على أفضل النتائج.ماسك الكركم لليدين

يوجد أيضا طرق أخرى لكي تحصلي على ماسك لليدين من الكركم، وهذا من خلال خلط هذه المكونات التالية:

ملعقتين كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة من لبن رائب.

أيضًا ملعقة كبيرة من عصير ليمون.طريقة ماسك الكركم لتفتيح بشرة اليدين

أولاً نخلط المكونات المذكورة معًا.

ثم يجب وضع الخليط السابق على اليدين.

بعد ذلك قومي بتركه حتى يجف، بعد ذلك يتم غسله بلطف.

يتم استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.وصفة الكركم وزيت الزيتون

استعمال الكركم في تفتيح اليدين يجب خلط نصف ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

وضعيهم على اليدين ثم أفرديها على الجلد حوالي 10 دقائق.

يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين أو ثلاثة في الأسبوع.طريقة تبييض اليدين بالزبادي والعسل

للحصول على أفضل النتائج التي تفيد البشرة وتفتح اليدين يمكنك إتباع ما يلي:

اخلطي ملعقتين كبار من الزبادي مع ملعقة من الكركم.

ثم قومي بوضع ملعقة كبيرة من العسل إلى عجين الزبادي وقلبهم جيداً.

يمكنك استخدام هذا الكريم بعملية تدليك البشرة حوالي 10 ثم تشطف بالماء.

يجب تكرارها يومياً للحصول النتائج المرضية.وفرنا لكم أكثر من طريقة من خلال هذا المقال لتفتيح اليدين مثل طريقة تبييض اليدين بالكركم، أيضاً طريقة تبييض اليدين بالزبادي والعسل، نتمنى تجربة هذه الوصفات للحصول على أفضل النتائج.