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عدن - ياسمين التهامي - التفتيح الفوري لبشرة مشرقة خلطة الخميرة والسكر لبياض ناصع لبشرتك يتحدث عنه الجميع

إذا كنت تبحثين عن طريقة طبيعية وفعالة لتحقيق بياض ناصع لبشرتك في وقت قصير، فإليكِ وصفة سهلة وفعالة باستخدام الخميرة والسكر هذه الخلطة تساعد على تفتيح البشرة، وتزيل الخلايا الميتة، وتمنحكِ بشرة مشرقة وصحية تجمع هذه الوصفة بين فوائد الخميرة في تفتيح البشرة ومكافحة الشوائب، وقوة السكر في التقشير والتنظيف العميق للبشرة.

مكونات خلطة الخميرة والسكر لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من الخميرة الفعالة في تفتيح البشرة.

ملعقة صغيرة من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي (اختياري).

طريقة التحضير

في وعاء صغير، قومي بخلط الخميرة والسكر معا حتى تحصلي على مزيج متجانس.

إذا كنت ترغبين في ترطيب البشرة أكثر، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من اللبن الزبادي وخلطها مع المكونين السابقين.

قومي بتطبيق الخلطة على وجهك بلطف، مع تجنب منطقة العينين والفم.

اتركي الخلطة على وجهك لمدة 15-20 دقيقة.

بعد ذلك، قومي بتدليك وجهك بلطف بحركات دائرية لمدة دقيقة تقريبا.

اشطفي وجهك جيدا بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

يجب أن تكون البشرة نظيفة تماما قبل تطبيق الخلطة.

يمكنك استخدام هذه الوصفة لباقي مناطق الجسم التي تحتاج إلى تفتيح.

للحصول على أفضل النتائج، استمري في استخدام الوصفة بانتظام واعتني ببشرتك بشكل جيد.2 ملعقة كبيرة من الخميرة.

1 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة من الماء (إذا كان ضروريًا).

التحضير:

في وعاء صغير، ضعي الخميرة.

أضيفي السكر إلى الخميرة وامزجيهما جيدا.

أضيفي عصير الليمون وامزجي المكونات جيدا للحصول على عجينة.

إذا كانت العجينة جافة قليلا، قومي بإضافة الماء ببطء حتى تصبح مناسبة للتطبيق.

قومي بتنظيف وجهك جيدا بالماء والصابون.

ضعي الوصفة برفق على وجهك وقومي بفركها بحركات دائرية لمدة دقيقة واحدة.

اتركي الوصفة على وجهك لمدة 10-15 دقيقة حتى تجف.

بللي يديك وقومي بتدليك وجهك بلطف قبل شطف الوصفة بالماء الفاتر.

بعد تجفيف وجهك بلطف، ضعي كريم مرطب.