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عدن - ياسمين التهامي - عشبة رخيصة أوصى بها النبي . تمنع ارتفاع السكر التراكمي وتفتت حصوات الكلى وتمنع تليف الكبد

القسط الهندي من الأعشاب التي تنتمي إلى فصيلة الزنجبيل، وهو أحد أشهر الأعشاب الهندية المستخدمة قديماً في علاج العديد من الحالات المرضية، وورد ذكره في المسند من حديث أم قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب).

واستطاع القسط الهندي أن يجحز لنفسه مكانة رفيعة بين الأعشاب الطبيعية، نظرًا لما يحتويه من عناصر غذائية، أكسبته خصائص علاجية واسعة المجال، يمكن الحصول عليها عن طريق تناوله كمشروب أو إضافته إلى الأطعمة كباقي التوابل أو تطبيق زيته على الجسم.ونستعرض في التقرير التالي، وفقا "للكونسلتو" فوائد وأضرار القسط الهندي على الصحة العامة، وفقًا للدكتور سيد حماد، أستاذ التغذية بالمعهد القومي بالتغذية.

1- الوقاية من السرطان

يتميز القسط الهندي باحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي، كما تكافح الشوارد الحرة بجسم الإنسان، مما يقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية، خاصةً سرطان الدم، والغدد اليمقاوية، والبنكرياس، والمعدة، والقولون، والبروستاتا.2- مفيد لصحة القلب

يساهم القسط الهندي في خفض نسبة الدهون الثلاثية بالجسم، واستبدالها بالكوليسترول المفيد بالدم، ولهذا السبب، فهو من الأعشاب الطبيعية المفيدة لصحة القلب، كما يقلل من فرص إصابته بالأمراض.

3- مفيد للكلى

يحتوي القسط الهندي على العديد من المواد المطهرة، التي تقضي على كافة السموم أو الطفيليات المتراكمة في الجهاز البولي، والتي تسبب الالتهابات والآلام المختلفة، وتتمثل أهمية هذه النبتة للكلى بالآتي:إدرار البول، والتخلص من السوائل المحتبسة في الجسم، وتحديداً في البطن، والأطراف السفلية. الوقاية من الإصابة بالتهاب الكليتين، أو المجاري البولية. منع تكون الحصى في الكليتين، والتي تكون بسبب تراكم عنصر الكالسيوم بكمياتٍ زائدةٍ فيهما.

4- مسكن للآلام

يعد القشط الهندي من الأعشاب المفيد لمرضى الالتهابات، خاصةً التهاب المفاصل، وذلك لمحتواه العالي من مضادات الالتهابات، التي تعمل على تسكين الآلام، والتخفيف من حدة الالتهاب والتورم عند تطبيق زيته على المنقطة المصاب.5- يعالج أمراض الجهاز التنفسي

يعتبر القسط الهندي علاجًا فعالًا لأمراض الجهاز التنفسي، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالتهابات، التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي، والتخفيف من حد الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، مثل انسداد الأنف والتهاب الحلق والسعال، أما عن طريقة استخدامه، أضف القليل منه في الماء ساخن، ثم قم باستنشاق بالبخار المنبعث من الكوب.

6- مفيد للمعدة

كوب من مشروب القسط الهندي بعد تناول الوجبات، من شأنه أن يجبنك الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، لأنه يساعد على تسهيل عملية الهضم، وتحسين حركة الأمعاء، والتقليل من فرص التعرض للإمساك والانتفاخ والغازات.كما ينصح بتناول مشروب القسط الهندي عند الاشتباه في الإصابة بالديدان المعوية، لاحتوائه على مواد كيميائية تعمل عمل المطهر المعوي، حيث تكافح الديدان الديوان الأسطوانية أو الخيطية وتقضي عليها

7- الحد من السكري

يمثل القسط الهندي أهمية كبيرة لصحة البنكرياس، لأنه يساعدها على القيام بوظائفها الحيوية، والمتمثلة في إفراز الأنسولين، مما يساهم في ضبط نسبة السكر بالدم، وبالتالي تقل فرص الإصابة بمرض السكري.8- علاج تليف الكبد

بسبب احتواء القسط الهندي على خصائص مضادة للجراثيم مثل الهلينين وحمض البنزوات ومضادات الاكسدة مثل الفينول والفلافونيدات، فانه فعال في علاج مشاكل تليف الكبد والحفاظ على صحته من خلال التالي:

يعمل القسط الهندي على تحسين وظائف الكبد وتنقية خلاياه من السموم و يجدد الخلايا ويرممها ويعالج التهاب الكبد و ينظم افراز الانزيمات المسؤولة عن تفتيت الدهون في الكبد.