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عدن - ياسمين التهامي - رجع شبابك مستني ايه.. نبات طبيعي موجود بكثرة سيجعلك تبدو أصغر سناً حتى لو عندك 70 سنة

يعتبر أوراق الزعتر البري واحد من أشهر أنواع الأعشاب والتوابل الخضراء الطبيعية التي تستخدم في تحضير العديد من المأكولات والأطباق المختلفة، كما أشار أخصائي الطب البديل إلى مدى أهمية استخدامه في الوصفات والخلطات الطبيعية للعناية بصحة الشعر، حيث أن هناك العديد من الفوائد المحتملة لماء الزعتر للشعر، وفيما يلي سوف نتعرف عليها و كيفية استخدام بخاخ الزعتر البري للشعر.ربع كوب من عشبة الروز ماري المجفف.

ربع كوب من أوراق الزعتر البري المجفف.

ربع كوب من نبات البنفسج المجفف.

ملعقتان كبيرتان من أزهار الكركديه.

كوبان أو ثلاثة أكواب من خل التفاح الطبيعي.

طريقة التحضيربخاخ الزعتر البري للشعر

يساعد ذلك النبات في تحفيز وتنشيط بصيلات الشعر، والذي يمكن أن يعزز نمو الشعر، كما أنه محارب قوي لعلاج قشرة الرأس أو الحد من شدة الأعراض المصاحبة، ويلعب دوراً كبيراً في القضاء على رائحة كريهة من فروة الرأس، والتي يمكن أن تسببها عدوى فروة الرأس مع أنواع معينة من البكتيريا، والزعتر البري يساعد بشكل كبير على تغذية بصيلات الشعر وتكثيف الشعر عند استخدام ماء الزعتر للشعر وعند استخدام زيت الزعتر العطري، وفيما يلي مكونات تحضير الوصفة:طريقة الاستخدام

غالبا ما يتم استخدام بخاخ الزعتر البري للشعر على النحو التالي:

استخدمي ماء الزعتر بعد أن يخفف مع القليل من الماء.

اشطفي الشعر مع الخليط، ويترك على فروة الرأس والشعر لمدة 1-2 دقائق.

بعد ذلك اشطفي الشعر بالماء العادي.الزعتر له خصائص مطهرة ومضادة للفطريات، كما أنه يحتوي على عناصر غذائية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي لها آثار مفيدة على فروة الرأس وبصيلات الشعر، وهذه طريقة عمل بخاخ الزعتر البري للشعر:

ضعي جميع المكونات الجافة في كيس عميق.

اسكبي الخل مع المزيج العشبي.

أغلقي الكيس جيداً ثم يرج قليلاً.

قومي بعد ذلك بتخزين الكيس في مكان مظلم.

رجي الكيس كل بضعة أيام، مع إضافة خل التفاح إذا انخفض مستوى الخل في الكيس حتى يملأ الخل جميع المكونات باستمرار.

بعد أسبوعين، افتحي العبوة وقومي بتصفية السائل من الأعشاب.