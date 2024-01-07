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عدن - ياسمين التهامي - الملك سلمان يسعد الملايين من المغتربين..الغاء رسوم المرافقين بالسعودية 2024 !

تتداول انباء وشائعات كثيرة في مواقع التواصل الاجتماعي حول الغاء رسوم المرافقين وجاء ذلك مع اعلان الميزانية الجديدة ولكن حتى الآن لم تصدر إدارة الجوازات السعودية او الحكومة أي قرارات جديدة تخص رسوم المرافقين سواء خفض الرسوم أو إلغائها او اي توضيح حول هذا الشأن، وبالتالي فإن الرسوم تكون كالسابق حيث تطبق حسب ضوابط محددة وتصل قيمتها إلى 400 ريال سعودي حتى صدور قرار رسمي بخضفها او الغاءها.

مبالغ رسوم المرافقين للعام

تُتابع المديرية العامة للجوازات تحديث كافة اللوائح التنظيمية الخاصة سواء تلك الخاصة بالتأشيرات الدخول والخروج من المملكة أو تلك المُتعلقة برسوم الإقامة أو المُرافقين وما إلى ذلك، حيث اتخذت المبالغ الخاصة بسلم المرافقين في التغيير على مدار السنوات فنجد أن الرسوم تدرجّت بالأعوام الماضية كما يلي:بعام 2017م كان يُلزم المُرافقين بدفع حوالي 100 ريالًا سعوديًا عن كُل شهر من الإقامة بالمملكة وذلك بدءًا من شهر يوليو.

ارتفعت رسوم المُرافقين بعام 2018م لتصل بذلك إلى حوالي 200 ريالًا سعوديًا.

ذلك أخذت رسوم المُرافقين في الزيادة تباعًا حتى تم توقيع حوالي 300 ريالًا سعوديًا بحلول عام 2019.

آخر تحديث لمبالغ رسوم المرافقين وصل إلى حد 400 ريالًا سعوديًا منذ عام 2020م.

استمرت رسوم المرافقين (400 ر.ل) إلى الأعوام التي تلت القرار، أي 2021 و2022..

فيما يتعلق بمبالغ رسوم المرافقين للعام 2024 فسوف تظل إلى 400 ريالًا سعوديًا كما قد ترتفع عن ذلك لتصل في بعض الحالات إلى 500 ريالًا سعوديًا.

وجب التنويه إلى أن الكثير من الشائعات تداولت مؤخرًا حقيقة إلغاء المديرية العامة للجوازات لرسوم المرافقين، إلا أنه لن يتم إلى الآن إصدار أي من القرارات الرسمية للبثّ في ذلك الخبر.حالات الإعفاء من سداد رسوم المرافقين

في نطاق استعراض مبالغ رسوم المرافقين للعام الحالي يُمكننا التنويه إلى بعض الفئات التي لم تكن مُطالبة بسداد أي من الرسوم عن المرافقين لها داخل حدود الأراضي السعودية، ومن تلك الفئات نذكر الآتي:

غالبًا ما يتم إعفاء فئات العمالة المنزلية.

فئات الطُلاب السابق حصولهم على أي من المنح الدراسية بأي من معاهد أو كُليات المملكة.

الأطفال على أن يكون الحد الأقصى للسن هو ثمانية عشر عامًا وليس أكبر من ذلك.

إعفاء كافة أبناء المرأة المُتزوجة من شخص أجنبي بشرط أن تكون سعودية الأصل والمنشأ.كما يتم إعفاء كافة الفئات الحاملة لأي من جوازات السفر الدبلوماسية، والأمر سيان للعاملين في السلك والقطاع الدبلوماسي كالسفارات والقنصليات.

في حال إقامة شخص متزوج بالمملكة يتم إعفاء زوجته في حال قدومها من سداد رسوم المرافقين.

يتم إعفاء الزوجة الأجنبية من سداد الرسوم فقط في حال ما إذا كان زوجها يحمل الجنسية السعودية كشرط أساسي.

أي من الطُلاب التابعين للفئات العسكرية وكذلك من التحقوا بأي من الدورات التدريبية.

يتم إعفاء هؤلاء السابق تعاقدهم مع أي من المؤسسات أو المنظمات الحكومية.كيفية سداد رسوم المرافقين 2024

في حال ما إذا كان المرافق ليس من الفئات الحاصلة على استثناء رسمي من قبل مديرية الجوازات فيتعين عليها حينئذ التوجه إلى سداد مبالغ رسوم المرافقين للعام 2024، ويُمكن أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية الذكر:

يتم التوجه المُباشر لأي من ماكينات الصراف الآلي.

تمرير بطاقة الدفع بالماكينة.

من الواجهة الرئيسية يتم فتح قائمة المدفوعات.

ثم من القائمة المنسدلة يتم النقر على أيقونة (المدفوعات الحكومية).

الدخول على خدمات المقيمين والدخول على الخانة الخاصة بالدفع.

ثم يتم النقر على (دفع رسوم للمرافقين).

التوجه إلى إدخال رقم الإقامة والمُتبع بالرقم الخاص بالمستحقات المالية الواجب سدادها.

يتم تحديد الحساب البنكي المُراد السداد من خلاله وذلك في حال ما إذا كان المُستخدم يمتلك أكثر من حساب بنكي.

الاطلاع على كافة البيانات والتحقق من صحتها لتأكيد عملية السداد.

نهايةً سيُعاد إرسال رسالة نصية قصيرة على الهاتف الجوال الخاص بك لتأكيد عملية الدفع بالخصم التلقائي الحادث من الحساب البنكي