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عدن - ياسمين التهامي - تبييض المناطق الداكنة شديدة السواد بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة

هل تريدين أن تحصلي على جلد ابيض مثلما كنتي طفل صغير، إليك طريقة عمل كريم تبييض المناطق الداكنة، وتتخلصي نهائيا من سواد الإبط والمناطق الحساسة، إليك أفضل كريم سحريي لتبييض المناطق الحساسة والسوداء بالجسم بدون مواد كيماوية أو مواد غالية، وفي أسرع وقت ستحصلي على بشرة بيضاء ونظيفة، مع رائحة عطرة دائما، لتكوني منتعشة طوال اليوم، وبرائحة تدوم 24 ساعة وبياض للجلد بدون تعب أو مواد باهظة، فكلها مولد طبيعية.تبييض المناطق الداكنة

أعملي كريم سحري وبدون تكاليف، وسوف تحصلي على بشرة خلابة بيضاء اللون، وبدون استخدام أي كيماويات، وبأقل تكلفة أيضا، لأنه مكون من مطبخك، ولا داعي لاستخدام الكريمات باهظة الثمن، فإذا كنت تريدي أن تكوني جذابة وشابة وبيضاء اللون خصيصا للمناطق الداكنة ب جسمك، وهي تحت الإبط أو المناطق الأخرى، فما عليك سوى استخدام تلك الوصفة الرائعة، والتي ستزيد من جمالك ولونك الأبيض، وإليك طريقة عمل كريم يساعدك في تفتيح المناطق الداكنة، مثل حول الفم، وتحت الإبط، والكوعيين، والركبتين، وأيضا أي منطق سوداء بالجسم.كريم الليمون

معروف عن الليمون أنه مصدر للعديد من الخلطات والوصفات الطبيعية، والتي ستقوم بالتخلص الفوري من السواد المحاط ببعض المناطق بالجسم، وستجعل جسمك فاتح ورهيب، كمان الليمون يتم استخدامه في تفتيح لون الشعر، وإعطاء الشعر لون أشقر براق، وعن وصفة عمل كريم الليمون هي من مكوناتها، عسل، ليمون، ماء، يتم خلط جميع المكونات سويا بنسب متساوية، ثم تدهن بالمناطق السوداء وشديدة السواد، وتغسل بالماء وتكرر يوم ويوم، لتشعري دائما بتغيير مناسب لك.كريم لبن الزبادي

الزبادي له تأثير فعال في تبييض الجسم والوجه والمناطق الداكنة، ويمكنك عمل كريم لبن الزبادي بوضع ملعقتان من الزبادي، مع ملعقة عسل، ثم يتم خفقهم جيدا، ويوزع على المنطقة المراد تبييضها، ثم يترك من ربع ساعة لتلت ساعة، ويغسل بالماء الفاتر، ويتم تكرارها يوم بعد يوم.كريم الكركم والليمون

استخدمي وصفة الكركم لتبييض فعال وسريع يساعدك في التبييض لأن الكركم يحتوي على العديد من العناصر التي تعمل في علاج البشرة من المشاكل التي تعاني منها، ويمكنك عمل مزيج من الكركم والليمون والعسل، ويتم توزيعهم على البشرة جيدا والمناطق الحساسة وحول الرقبة والفم، وترك الخليط ربع ساعة ويزال بالماء الفاتر، حتى يصير الجلد أفضل يفضل أن تكرر تلك الوصفة يوم تلو الأخر.