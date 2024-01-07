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شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة "جبارة" .. مشروب بسيط يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويدفي الجسم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - سعودي ينصح بمشروب بسيط يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويدفي الجسم
الأحد 22 يناير 2023 الساعة 15:00
أوضح استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين السعودي، الدكتور خالد النمر فوائد شرب الزنجبيل في فصل الشتاء.
وقال النمر، في تغريدة على "تويتر"، إن من فوائد شرب الزنجبيل:
يُدْفِئ في الشتاء
· يخفض الدهون الثلاثية
· يخفض الكوليسترول الضار
· يرفع الكوليسترول الحميد.