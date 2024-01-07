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وصفة "جبارة" .. مشروب بسيط يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويدفي الجسم

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عدن - ياسمين التهامي - سعودي ينصح بمشروب بسيط يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية ويدفي الجسم

الأحد 22 يناير 2023 الساعة 15:00

أوضح استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين السعودي، الدكتور خالد النمر فوائد شرب الزنجبيل في فصل الشتاء.

وقال النمر، في تغريدة على "تويتر"، إن من فوائد شرب الزنجبيل:
  يُدْفِئ في الشتاء

·      يخفض الدهون الثلاثية

·      يخفض الكوليسترول الضار

·      يرفع الكوليسترول الحميد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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