عدن - ياسمين التهامي - ماذا يحدث للرجل المتزوج بعد سن الأربعين؟؟.. مستشارة سعودية تفجر المفاجأة وتنبه النساء

الأحد 7 يناير 2024 الساعة 13:01

من: اليمن الآن

وأضافت المستشارة في حديثها أن الزوجة عليها الاعتراف لزوجها لو أخطأت ولا مانع من ذلك. وأشارت إلى أهمية وضع المرأة لنفسها خطوطا حمراء، لا تتجاوزها وقوانين وحدود الحلال والحرام، وتلتزم بها.كشفت مستشارة سعودية في التطوير الأسري، خلال لقاء على برنامج "سيدتي"، على قناة "روتانا خليجي" عن تغيرات يعيشها الرجل المتزوج بعد بلوغه سن الأربعين. وقالت الدكتورة رانيا رجب، إن الزوج بعد سن الأربعين يعود إلى سن العشرين في مشاعره واضطراباته، ويحتاج إلى التجدد وفهم زوجته له، لأن ذلك العمر يجعل الإنسان أكثر وعيا باحتياجاته.