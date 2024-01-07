شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن «الحليب الذهبي» معجزة ربانية قم بتحضيرة بهذة الطريقة سترجعك للعشرينات ولو كان عمرك 70 عام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر من المشروبات الهندية العريقة، اكتسب حليب الكركم، المعروف باسم "الحليب الذهبي"، شعبية كبيرة، خاصة في الثقافات الغربية، نظرا لفوائده الصحية العديدة.

يحضر هذا المشروب الصحي بخلط الحليب مع الكركم، ويمكن استبدال الحليب البقري ببعض أنواع حليب المنتجات النباتية مثل حليب الصويا، اللوز أو حليب جوز الهند.

طريقة تحضير مشروب الحليب الذهبي بالكركم :

المقادير :

ملعقة عسل

رشة زنجبيل

1/2 ملعقة كركم مطحون

كوب حليب

رشة قرفة

طريقة التحضير :

ضعي الحليب مع الكركم والقرفة والزنجبيل والفلفل في إناء

ثم قلبيه جيدا ثم ضعيه على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى يغلي ثم

صفي السائل واضيفي له العسل وقلبي ويمكنك تزيينه برش القليل من القرفة ثم قدميه .

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