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عدن - ياسمين التهامي - اختراع رهيب .. ماسك سحري ضعيه على بشرتك قبل النوم أو في الصباح الباركر ومش هتحتاجي مكياج
نظافة البشرة والاهتمام بها هو أفضل وأسرع حل لكي تعود البشرة جميلة وحيوية ونضرة ولا يظهر عليها السن مثل النجمات العالميات، ولكن تختار العديد من السيدات بشأن أفضل طرق التنظيف والعناية بالبشرة وتجهل مدى الفوائد التي توفرها تلك الوصفات للبشرة من ناحية أخرى، فإن تلك الخلطات لا يقتصر عملها فقط على التنظيف بل التغذية والتنشيط للدورة الدموية إليكم أفضل الوصفات المجربة في تنظيف وتنعيم البشرة.ماسكات تنظيف البشرة المنزلية
نستطيع الاستغناء عن شراء الماسكات الجاهزة بعد تجربة تلك الطرق أو الوصفات على البشرة فهي تعطي نفس النتيجة ونفس المفعول وقد يكون أقوى وأفضل بجانب التكلفة القليلة للمواد المستخدمة، فمن تلك الماسكات:
الخيار والحليب
نحتاج إلى ثمرة خيار مفرومة أو مهروسة مضاف إليها ثلاث ملاعق أو حسب حجم الخيار حليب بارد.
يفضل أن نضعهم في الخلاط أولًا لكي يصبح الخيار أنعم وسهل الفرد.
فيما بعد نستخدم مزيج الخيار والحليب في تغطية البشرة والتدليك كذلك ثم نتركه ربع ساعة أو نصف.
خل التفاح
نستخدم الخل من أجل تنظيف وتطهير البشرة من الشوائب التي توجد في المسام ولن نحتاج إلا للخل وماء للتخفيفالتخفيف يكون بالتساوي بين السائلين ثم نلجأ إلى قطنة ناعمة لكي نغمسها في الخل ونمسح بها البشرة.
سنحتاج إلى غسلها بالماء مرة أخرى ولكن بعد مرور خمس إلى عشر دقائق مع العلم أن الوصفة لا تناسب الجلد الحساس.
الحمص والكركم
سنخلط ملعقتين كركم ومثلهما حمص ناعم بودرة مع واحدة أو اثنين حليب لتشكيل عجينتنا للبشرة.
يجب أن تكون العجينة متجانسة ولها نفس القوام حتى يكون سهل استخدامها.
بعدها نوزعها على الوجه برفق في كل منطقة ونترك ذلك القناع ربع ساعة.
عندما يجف نغسله بالماء.