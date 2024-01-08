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عدن - ياسمين التهامي - قشر الرمان كنز في بيتك تعرفي على أهم فوائده وطريقة استخدامه لصحة أفضل

يعتبر الرمان من أكثر الفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية هامة لصحة الجسم وهو يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة، ولكن قشور الرمان لها فوائد أخرى لا يعرفها الكثير منا وبسبب ذلك نتخلص منها ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم فوائد قشر الرمان للصحة والبشرة والشعر فتابعونا.فوائد قشر الرمان للصحة

كان يستخدم قشر الرمان منذ قديم الزمان لعلاج الكثير من الأمراض وفي السطور التالية سوف نتعرف عليها سويا:يعالج بعض الأمراض الجلدية:

يحتوي قشر الرمان على مضادات الأكسدة التي تقوم بمحاربة الجذور الحرة وبالتالي تمنع ظهور علامات تقدم العمر وتجعل البشرة تبدو أصغر في السن.

تعالج حب الشباب والطفح الجلدى لأنها تقضي على البكتيريا وتنظيف البشرة بعمق وتخفف من الالتهابات الجلدية أيضا.

يقي من أمراض القلب:يوجد في الرمان مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية وهما مضادات الأكسدة الطبيعية ولذلك قشر الرمان يحافظ على صحة القلب.

يعد مصدر غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ولذلك يقوم بتنظيم ضغط الدم ويكافح أمراض الشرايين ويعالج الالتهابات ويقلل أيضا من الكوليسترول الضار في الدم.

يعزز من صحة الجهاز الهضمي:تستخدم قشور الرمان لعلاج التهابات الجهاز الهضمي وتسهيل عملية الهضم ويساعد أيضا على وقف نزيف الأمعاء ويعزز من بطانة الأمعاء.

يوجد بها نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم وبالتالي تعالج الإسهال ويستخدم لعلاج الطفيليات والديدان ويحسن من صحة القولون ويقي من البواسير.فوائد قشر الرمان للبشرة

لن تقتصر فوائد الرمان على الصحة فقط بدل يتميز بفوائدة الكثيرة للبشرة ومنها ما يلي:

يعتبر مرطب طبيعي للبشرة إذا تم خلط ملعقة من قشر الرمان مع ملعقة من الحليب ويوضع على الوجه لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء البارد.

يعالج حب الشباب واثاره من خلال خلط ملعقة من قشر الرمان المطحون مع ماء الورد ويوضع على الوجه 20 دقيقة ثم يغسل بالماء.يعتبر مقشر طبيعي للبشرة لأنه يزيل الخلايا الميتة ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة نخلط كمية مناسبة من السكر البني مع قشر الرمان وزيت الزيتون ثم يوضع على البشرة 10 دقائق ويشطف.

يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد ويقي من أشعة الشمس ويمكنك عمل واقي طبيعي منه عن طريق خلط قشر الرمان مع فيتامين ه وبعض الزيوت العطرية.

يحارب التجاعيد ويمنع ظهور علامات تقدم العمر وينصح بخلطه مع ملعقة من الأفوكادو المهروس والقليل من زيت الزيتون.طريقة تحضير مشروب قشر الرمان

بعد التعرف على فوائد قشر الرمان يجب عليك إتباع الخطوات التالية أثناء تحضير المشروب من أجل الإستفادة منه:

نقوم بغسل قشور الرمان جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب العالقة به.

ثم توضع في صينية ونعرضه للشمس لمدة يوم كامل أو في الفرن حتى يصبح جاف.

ثم يحفظ في برطمان زجاجي وعلى النار نضع لتر من الماء ونضيف عليه كمية مناسبة من قشر الرمان.

نترك الخليط يغلي لمدة 5 دقائق ثم يصفي ويوضع في زجاجة ونحفظه في الثلاجة ويمكنك تناوله وهو بارد.

أو ساخن وينصح بتحليته بالعسل لزيادة القيمة الغذائية والتخلص من المرارة التي توجد به.