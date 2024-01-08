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عدن - ياسمين التهامي - أقوي وصفات للتخسيس السريع وتقليل الوزن الزائد بدون رجيم وبأقل مجهود بشكل آمن

يعتمد بعض الأشخاص على فقدان الوزن وإزالة الدهون في المنزل دون حرمان وبأقل مجهود من خلال تنظيم بعض العادات الغذائية والحياتية لتحقيق خسارة ملحوظة في الوزن الزائد، حيث يسعى الكثير من الأشخاص إلى خسارة الوزن الزائد دون اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، خاصة مع ضيق الوقت وصعوبة الالتزام بنظام غذائي صحي لإنقاص الوزن، تعرف علي التفاصيل في السطور التالية.تعرف على أهم وصفات التخسيس السريع

توجد وصفات عديدة وكثيرة ومتاحة وبأقل التكاليف موجودة في كل بيت، ويمكنك تحضير الشوربة الحارقة للدهون والتي تساهم في التخلص من الوزن الزائد، وهي كالتالي:شوربة حرق الدهون

تقشير 600 جرام من الخيار وتقطيعه ووضعه في وعاء مع كوب من النعناع المفروم وربع كوب من الثوم المهروس.

ملعقتين صغيرتين من الثوم المطحون وخلطهم في الخلاط الكهربائي من أجل الحصول على نسيج متجانس.

يمكنك تحضيره بإضافة كوب من الزبادي ونصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

بالإضافة إلى ملعقة صغيرة من الملح وقليل من الفلفل الأسود وتركه في وعاء في الثلاجة لمدة 4 ساعات.

وصفة الكمون والثومعليك إحضار وعاء عميق ووضع كوبين من الماء فيه ووضع عشر فصوص ثوم كبيرة ومفرومة، ثم وضع ملعقة كبيرة من الكمون على الخليط ووضع الخليط على النار لمدة خمس عشر دقيقة.

ثم تركه حتى ينضج يبرد الخليط، ثم يضربه في الخلاط، ثم يصفى ويشرب منه كوبًا كاملًا المعدة الفارغة.

خليط الثوم والبقدونس والليمون لإنقاص الوزنوضع ثلاث أكواب من الماء في قدر على النار، ثم إضافة فصين من الثوم المهروس والبقدونس، ثم تركه على النار لمدة ربع ساعة.

يفضل تناوله بعد الوجبات للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الليمون والماء الفاتر

يعمل الليمون على حرق الدهون وتنحيف المناطق التي يصعب تخسيسها وخاصة البطن والأرداف، حيث يمكن تناول هذه الوصفة طوال اليوم، فيجب عليك إحضار كوب كبير من الماء وعصر نصف ليمونه فيه وتناول هذا المشروب يومياً على الريق لمدة شهر، هذه الوصفة ممتازة ومجربة حيث ستجدين مكونات هذه الوصفة في كل منزل.