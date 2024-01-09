مشروب جبار يحارب أمراض القلب والأوعلية الدموية والسكري والشيخوخة المبكرة .. نصائح ذهبية للحصول على أكبر فائدة

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عدن - ياسمين التهامي - تحارب أمراض القلب والأوعلية الدموية والسكري والشيخوخة المبكرة..نصائح ذهبية للحصول على أكبر فائدة

تعد القهوة من أشهر المشروبات في العالم، نظراً للفوائد الكبيرة التي تمنحها للجسم. فهي محفز للطاقة وتحمي من أمراض القلب والأوعلية الدموية، كما أنها تحفز عملية التمثيل الغذائي.

وتساهم القهوة في إبطاء عملية الشيخوخة وتحمي من مرض السكري بأنواعه المختلفة. وينصح خبراء التغذية العلاجية بتناول حبوب القهوة الخام والانتباه عن إضافة أي مكونات أخرى مثل السكر أو الكريمة أو المحليات الصناعية. لأنها تقلل من فائدة القهوة وتسبب أعراض سلبية أخرى. وفقاً لما جاء في صحيفة عاجل.

ومن أهم فوائد القهوة التي أثبتتها الدراسات هي أنها تحمي من الالتهابات بالجسم، نظراً لأنها غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات الهامة.

وللحصول على أكبر فائدة من القهوة، هناك بعض النصائح البسيطة:

قلل من استهلاك الكريمة ومنتجات الألبان. من أشهر الطرق لتناول القهوة هو بإضافة الكريمة واللبن أو كلاهما. لكن هذا المزيج قد يسبب استجابة التهابية بالجسم إذا تم استهلاكه على أساس منتظم.

ويؤكد خبراء التغذية أن منتجات الألبان قد تسبب الالتهابات وأنواع مختلفة من الحساسية أو أمراض المناعة الذاتية. لهذا لا يجب الإفراط في تناولها.

ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن إضافة السكر المصنع إلى فنجان القهوة لأنه يزيد من الالتهابات الداخلية بالجسم إذا تم استهلاكه على فترة طويلة. ويمكن الاستغناء عنه بإضافة المسكرات الطبيعية مثل العسل أو القرفة.

كما أن تناول أكواب كبيرة الحجم من القهوة يعني مزيداً من السكر ومزيداً من السعرات الحرارية. ولهذا عليك الانتباه لمقاس الفنجان الذي تتناوله.