عدن - ياسمين التهامي - كيف تعرف ان حسابك في "واتس آب " مخترق .. سعودي يكشف عن هذه الثغرة ويحذر

الخميس 8 يونيو 2023 الساعة 11:26

داول رواد مواقع التواصل فديو يوثق نفوق عدد كبير من الغنم داخل الحضيرة نتيجة صاعقه وسط استمرار هطول الأمطار والرعد وظهر في الفديو عدد من الأشخاص وهم يفحصون الأغنام النافقة للبحث عن الحي منها ، وإخراجه من الحظيرة إلى مكان آمن ، فيما يتحدث مصور الفيديو معهم ، قائلا: " إنا لله وإنا إليه راجعون .. طلع الغنم الباقية حية " .