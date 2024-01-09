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عدن - ياسمين التهامي - عشبة كلها اسرار.. نبتة طبيعية تنمو بطريقة عجيبة لن تتخيل فائدتها الخيالية بالنسبة لك

عشبة السدر من الأعشاب الطبيعية التي لها دور سحري في تنظيف البشرة بعمق وإزالة الأوساخ وترطيبها وفتح المسامات، كما تعمل على تطهيرها من الفطريات والشوائب ويمنحها النضارة والاشراقة، والتخلص من حب الشباب، كما أنه يقضي على النمش والتصبغات بشكل آمن ومن دون أضرار، وفيما يلي سوف نتناول معكم ماسك عشبة السدر للعناية بالبشرة.ماسك عشبة السدر للعناية بالبشرة

يعمل هذا الماسك على التخلص من حبوب الشباب وآثاره، القضاء على البثور السوداء وإزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية، نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات كما أن من أبرز فوائده هو شد البشرة ويمنع من ظهور التجاعيد ومكافحة أعراض الشيخوخة مثل الترهلات والخطوط الرقيقة، كما أنه يتحكم في إفراز الدهون على الوجه، ويساعد على الوجه وجعله ناعم، بالإضافة إلى هذا يعد ماسك السدر مفيد للغاية لمن يمتلكون البشرة الجافة، فهو يخفف من الاحمرار والحكة التي تؤدي إلى تهيج البشرة، كل هذه الفوائد في ماسك السدر، تابعونا وسوف نتناول معكم المكونات المطلوبة:ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق السدر.

ملعقة واحدة صغيرة من الحليب البودرة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بتجهيز ماسك عشبة السدر للعناية بالبشرة في المنزل بخطوات بسيطة، والتي نتناولها معكم بالتفصيل:

نجهز بولة متوسطة ونضيف إليها بودرة نبات السدر، والحليب البودرة ونخلط المكونات الجافة جميعاً.

نسكب ماء الورد على هذه المكونات ونقلب جيداً حتى يصبح القوام كريمي.

إذا كان القوام ثقيل يمكنك تخفيفه بالقليل من ماء الورد.طريقة الاستخدام

طريقة استخدام ماسك عشبة السدر للعناية بالبشرة سهل وبسيط للغاية وغير معقد كما يعتقد البعض، كل ما عليك هو إتباع تلك الخطوات التالية:

على بشرة نظيفة نقوم بوضع هذا الكريم مع فرده بشكل جيد.

نوزعه على جميع أجزاء الوجه ومناطق الجسم التي تريد تفتيحها.

نترك المزيج على البشرة لمدة عشرين دقيقة تقريباً لا أقل من ذلك.

شطف الوجه بالماء الدافئ و نجففه بلطف.

نحرص على تكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع.