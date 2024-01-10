شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ضعي زيت الزيتون مع القرنفل كل ليلة على هذه المناطق قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - البنات والسيدات دائمًا في حالة شعور أن بشرتهم في حاجة إلى العناية وأيضًا الشعر، ولذلك يلجئون في الغالب إلى الوسائل الكيميائية، دون العلم بأن الوصفات الطبيعية تكون ذات نتائج سحرية وسريعة، لأن الوصفات الطبيعية دائمًا غنية بالمغذيات والعناصر المفيدة للبشرة والجسم، وتتوافر مكونات الوصفات الطبيعية في البيت دومًا،

يمكن تحضير كل الوصفات بسهولة دون اللجوء إلى الوسائل الكيميائية التي تعطي نتائج بجانب أضرار أخرى وأسعارها مرتفعة، يمكن تحضيرها بأقل التكاليف دون الشعور بأنك أهدرت مالًا كثيرًا، بالإضافة إلى الشعور بالسعادة عند الحصول على نتيجة فعالة وقوية.سحر وصفة القرنفل مع زيت الزيتون

جميعنا لا نجهل حقيقة وأهمية زيت الزيتون التي يتم استخدامها في العديد من الأمور، مثل استخدامه في طهي الطعام، للشعر والجسم لما تحتويه من عناصر مهمه جدًا لكل ذلك، ولكن استخدام زيت الزيتون مع القرنفل من الأمور الهامة للشعر ومن النتائج المحتملة لهذا الخليط الآتي:تنعيم الشعر وترطيبه.

حماية الشعر من التلف.

يساعد على نمو الشعر حيث، يحسن الدورة الدموية.

يخلص الشعر من القشرة.

كيفية الحصول على هذه الوصفة السحرية

يمكنك الحصول على هذه الوصفة باتباع خطوات ومقادير معينة، تساعدك في عمل وصفه لا يمكنك الاستغناء عنها ونتيجتها السريعة، وقلة تكاليفها، المقادير هيملعقة من زيت القرنفل.

¼ كوب من زيت الزيتون.

علبة من البلاستيك لحفظ الخلطة.

واناء لكي يتم وضع الخلطة بها .

وضع كل هذه المكونات في إناء ثم خلطها خلطًا جيدًا، ووضع ماء ساخن عليها، ثم ضعها على الرأس من منطقة الفروة وتركها لمدة 3 ساعات، ثم اغسلي شعرك جيدًا، و كرريها مرتين أسبوعيًا..