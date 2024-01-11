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عدن - ياسمين التهامي - تبيض الوجه والرقبة في 5 دقائق فقط بمكونات منزلية فعالة

تبييض الوجه والرقبة في 5 دقائق، هل تحلمين بالحصول على بشرة بيضاء ونضرة في وقت قصير وبدون مواد كيميائية أو تكاليف باهظة؟ هل تريدين أن تبهري الجميع بجمالك وإشراقتك؟ بالطبع تريد كل فتاة أن تكون الأجمل، في هذا المقال سنقدم لكي سيدتي بعض الوصفات الطبيعية والسهلة التي تساعدك على تبييض الوجه والرقبة في 5 دقائق فقط، و كل ما تحتاجين إليه هو بعض المكونات المتوفرة في مطبخك، ولكن لا بد أن تعلمي أن البشرة الصحية هي نتيجة العناية المستمرة والتغذية المتوازنة والنوم الكافي والابتسامة الدائمة، فدعونا نتعرف على بعض الوصفات السحرية التي تمنحك بشرة بيضاء ومشرقة في دقائق معدودة.تبيض الوجه والرقبة في 5 دقائق فقط

وصفة الحليب والعسل:

هذه الوصفة تعتبر من أشهر وأسهل الوصفات لتبييض البشرة، خاصة البشرة الجافة، فالحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تقشير الخلايا الميتة وتفتيح البقع الداكنة، بينما العسل يرطب البشرة ويمنحها نعومة ولمعان، وكل ما عليكي فعله هو:مزج ملعقة صغيرة من الحليب مع ملعقة كبيرة من العسل، ثم وضع المزيج على الوجه والرقبة بحركات دائرية، وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم غسله بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.وصفة الطماطم والليمون

هذه الوصفة تعتبر من أقوى الوصفات لتبييض البشرة، خاصة البشرة الدهنية، حيث أن الطماطم تحتوي على مادة الليكوبين التي تحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن التلوث والشمس، وتعمل على تنقية المسام وإزالة الزيوت الزائدة، بينما الليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يعمل على تفتيح البشرة وتقليل الهالات السوداء والنمش.امزجي ملعقة كبيرة من عصير الطماطم مع ملعقة كبيرة من العسل وبضع قطرات من عصير الليمون، ثم وضع المزيج على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة، ثم غسله بالماء الفاتر.

كرري هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.