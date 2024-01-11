كنز ثمين مخفي عنكم.. عشبة ربانية موجودة في كل مكان دون ان تعلم أهميتها الحقيقة التي تساوي ملايين

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عدن - ياسمين التهامي - كنز ثمين مخفي عنكم.. عشبة موجودة في كل مكان دون ان تعلم أهميتها الحقيقة التي تساوي ملايين

عشبة الرجلة واحدة من الأعشاب الطبيعية العصارية المحبة للرطوبة، ومن المعروف أن النباتات المحبة للرطوبة لديها القدرة على علاج مشاكل الجلد، حيث تجنب بعض الفتيات والنساء استخدام الأقنعة الصناعية لاحتوائها على مواد كيميائية يمكن أن تهيج الجلد وأجزاء أخرى من الجسم، ونحن سوف تتحدث هذه المقالة عن فوائد استخدام وصفة الرجلة للبشرة وكيفية صنع قناع منه لتطبيقه على الوجه.وصفة الرجلة للبشرة

يساعد وجود بيتا كاروتين وحمض ألفا لينولينيك في الرجلة على تبييض البشرة وتوحيدها، كما أنها تعمل على زيادة ترطيب وتنعيم البشرة، ويمتلك القدرة على التعامل مع تصبغات الجلد، كما تعالج التجاعيد وازالة الخطوط الدقيقة على الوجه، وتساعد الرجلة في زيادة القدرة على تجديد خلايا الجلد، وإزالة بقايا الجلد الميت، كما وتستخدم لعلاج الالتهابات الجلدية بسبب احتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ، في حين أنها تحمي بشكل كبير من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية، وهذه مكونات تحضير الوصفة:حفنة من أوراق الرجلة الخضراء الطازجة.

كوب من الماء.

قطعة من القطن.

طريقة التحضير

توفر مكونات وصفة الرجلة التغذية العميقة البشرة وتعتني بها، كما أنها من المصادر الغنية بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامينات أ وج، والعديد من المعادن مثل المنغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والحديد، كما لها خصائص مضادة للأكسدة وبالتالي يحارب الجذور الحرة في الجلد، وفيما يلي خطوات تحضير وصفة الرجلة للعناية بالبشرةقومي بتقطيع حفنة من عشب الرجلة الخضراء.

ضعيها في الخلاط الكهربائي كهربائي مع كمية صغيرة من الماء.

بعد ذلك اخلطي المكونات جيداً حتى يتم الحصول على قوام متجانسطريقة الاستخدام

باستخدام قطعة قطن، يمكنك وضع الخليط على الجلد، ومسح الوجه بها قبل الذهاب إلى الفراش، ثم اترك الوصفة على الجلد لمدة دقيقة، قبل أن يشطف الجلد بالماء البارد.