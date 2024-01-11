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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو:اعتراف شاب مراهق انه متزوج من جنية وانجبت منه 3 اطفال…لن تصدق كيف يعاشرها!
استضاف الاعلامي مالك مكتبي في برنامج “أحمر بالخط العريض”الشاب المراهق عباس المتزوّج من “جنية”ولديه 3 اطفال.
وأوضح الرجل أن الجنية ظهرت عليه في عمر الـ15 سنة، وأنه متزوج منها ولديه 3 اطفال ، والثالث سيولد قريباً. وهي “جنيّة من العالم الآخر” تدعى “ماريتال الشمس”.
وقال عباس إنها طلبت منه أن يذهب إلى عالمها “تحت الأرض” من خلال “البوابات النجمية” ليقضي ثلاثة أيام ويتزوجها في محكمة “الجنّ”. فأعطاها هناك العهد وبصم بالدم. ومن بعد زواجه وإخراجها من الحبس الذي كانت فيه، اصطحبها معه إلى البيت.شاهد الفيديو هنا
واعترف أنه يقيم معها علاقة جنسية طبيعية اذ تتجسد بصورة أنثوية جميلة، وترقص له في كل ليلة. كما أنه يذهب إلى عالمها الخاص باستمرار لرؤية أولاده واللعب معهم.