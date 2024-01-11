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عدن - ياسمين التهامي - جريمة مروعة هزت المملكة .. سعودية تقتل زوجها بطريقة وحشية لسبب صادم ؟؟؟

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، إنه تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بإحدى الجانيات في منطقة الرياض.

وأضافت في بيان لها: "أقدمت هدى بنت الحميدي بن حمود المطيري، سعودية الجنسية، على قتل زوجها حسن بن عايش بن مرزوق المطيري، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته ونهب مبالغ مالية منه".وتابع البيان: "بفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجانية المذكورة وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة المختصة صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها".

وأشار إلى أن "ما قامت به المدعى عليها عمل محرم وجرم عظيم واستهتار بالنفس البشرية وسفك للدماء المحرمة ودليل على فسادها وخطورتها وتأصل الإجرام في نفسها، ونظرا لشناعة فعلها، فقد تم الحُكم بقتلها تعزيرا، وأيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه".

وختم البيان: "تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرا بالجانية بمنطقة الرياض".