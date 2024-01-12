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عدن - ياسمين التهامي - احذر.. اضرار شرب الشاي الأخضر على الريق والمعدة فارغة يوميا قد يعرض حياتك للخطر

تناول الشاي الأخضر على الرغم من وجود الكثير من الفوائد وخاصة في التخسيس ينصح به الأطباء إلى أنه ومع ذلك يوجد مجموعة من الأضرار الآخرة التي لا بد أن ينتبه لها العديد من الأشخاص الذين يتناولون الشاي الاخضر، حيث أنه في حالة المداومة يكون له بعض الجوانب السلبية، وخاصة في حالات التناول على الريق، وهذا لأنه في هذه الحالة سوف يؤثر على مستوى الكالسيوم في الدم.

أضرار شرب الشاي الأخضر على الريقتوجد مجموعة من الأضرار التي يسببها الشاي الأخضر عند تناوله على الريق ومن أبرزها:

يؤدي الشاي الأخضر إلى تآكل مينا الأسنان، وربما السبب يرجع إلى أنه يعمل على زيادة معدلات الحموضة في الفم، وبهذه الطريقة مع مرور الوقت يتم تآكل وتفتيت الأسنان

يسبب الجفاف ويظهر هذا الجفاف إلى حد كبير على البشرة وعلى الجلد وخاصة مع تناول الشاي فترات كبيرة.

مشاكل في الجهاز الهضمي حيث أنه يسبب الكثير من الاضطرابات ومن أبرزها هو القيء والغثيان، ولكن في بعض الأحيان يغمى على تقليل إقرار العصارة والتي لها دور فعال في عمليات الهضم، ومن الممكن أن يؤدي في النهاية إلى فقدان الشهية.

تناول الشاي الأخضر بطريقة صحيحة

في حال ذكر أضرار الشاي الأخضر فهذا لا يمنع بأي حال من الأحوال أن يتم منع تناول الشاي الأخضر ولكن لا بد من تناوله بشكل صحيح، حيث أنه لا يمكن التوقف عن تناول الشاي الأخضر، ولكن لا بد من معرفة الطريقة الصحيحة:

البعد عن تناول الشاي على الريق حتى لا يسبب المتاعب.

كما أنه يجب أن يتم الأفطار قبل تناوله.

لا يجب أن يتم تناوله بعد الطعام مباشرة حتى يستفيد الجسم به.

