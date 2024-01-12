شكرا لقرائتكم خبر عن جوزك هيتجنن عليكي .. وصفة " الفازلين مع زيت الزيتون " تقضي على تجاعيد جبينك خلال 7 أيام فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لمن يعانون من "الشيخوخة" المبكرة إليكم وصفة "الفازلين" السحرية تقضي على تجاعيد جبينك خلال 7 أيام فقط ( اليك طريقة الاستخدام الصحيحة )!

ويحتوي الفازلين على مركبات تقوم بشد البشرة وإزالة التجاعيد من المناطق المختلفة في الوجه حيث أثبتت التجارب العلمية كفاءته في القضاء على تلك التجاعيد بكل سهولة وذلك باستخدامه ضمن وصفة تجميلية محددة وفي زمن معين.

وللفازلين فوائد عديدة أخرى للوجه حيث يساهم في القضاء على أثار الشيخوخة وإزالة الاسمرار والتخلص من البقع والبثور والرؤوس السوداء التي تبرز في الوجه وتجعل منظره غير سار، كما إنّ للفازلين فوائد أخرى للبشرة مثل حمايتها من الجفاف والتشققات وغيرها من الفوائد الأخرى.

هذه الفوائد العديدة التي يوفرها الفازلين جعلته الخيار المفضل لدى النساء حيث تحرص كل امرأة على اقتناءه وذلك للحصول على فوائدة الكثيرة حيث لايخلو أي بيت من وجود الفازلين وذلك بسبب رخص سعره وسهولة استخدامه حيث يوفر للنساء عناء استخدام الأدوية والعقاقير الكيميائية في علاج مشاكل البشرة التي يعانين منها.

ومن أجل الحصول على بشرة نظرة ومشدودة يمكن استخدام الفازلين بهذه الطريقة للحصول على الفائدة المرجوة بأسرع وقت ممكن.

طريقة تحضير واستخدام وصفة الفازلين لإزالة التجاعيد من الوجه: -احضار ملعقة ونصف من الفازلين. -احضار نصف ملعقة من زيت الزيتون. -احضارملعقة ماء ورد. -يتم خلط المكونات جيدا لمدة 3دقائق -وضع الوصفة على الوجه وتركها لمدة ساعة -إزالة الوصفة الوصفة بالماء الدافئ ومسحها بقطعة قماش قطنية. -استخدام الوصفة لمرتين في الأسبوع.

فوائد أخرى للفازلين:

-الحفاظ على رطوبة الوجه. -إزالة مكياج العيون -حماية الشعر من التقصف والتكسر والتساقط -حماية الشفاه من الجفاف -حماية الجروح من الجراثيم. -يثبت شعر الحواجب -يعالج الطفح الجلدي والبثور.

محاذير استخدام الفازلين:

- ينصح بعدم استعماله لعلاج حروق الشمس -يجب عدم استخدامه لعلاج حب الشباب -يمنع استخدامه من قبل الأشخاص ذو البشرة الدهنية.

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