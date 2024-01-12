عدن - ياسمين التهامي - فتاة سعودية تجاوزت كل الخطوط الحمراء ووجهت رسالة قوية للأزواج في عمر الـ 40

الجمعة 12 يناير 2024 الساعة 11:15

وجهت إحدى الفتيات السعوديات رسالة قوية للرجل والمرأة فوق عمر الـ 40 تحثهم بها على عدم انجاب أطفال .

وقالت الفتاة السعودية :” أنا مع فكرة منع الرجل والمرأة فوق عمر 40 من الإنجاب لأن الضحية الطفل.”وأوضحت الفتاة السعودية أن الطفل يولد في بيئة لا تناسب حضانته وكلما تقدم في العمر أصبح وحيد لا أحد يشاركه نجاحاته ولا فشله .”

ولقت رسالة الفتاة السعودية جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل المختلفة، مؤكدين أن العمر ليس له علاقة بإنجاب أطفال غير أسوياء .