شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دلعي جوزك ليلة الخميس .. اكتشفي سرّ البشرة الناعمة والمشرقة في دقائق مع ماسك الفراولة والعسل السحري لترطيب بشرتك الجافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُعد جفاف البشرة من المشاكل الشائعة التي تواجه الكثير من الأشخاص، ويُعتبر أحد أسباب جفاف البشرة هو قلة ترطيبها وفقدانها للرطوبة الطبيعية. قد يؤدي جفاف البشرة إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة واحمرار البشرة وتقشرها.

لذلك، ينصح خبراء التجميل والعناية بالبشرة بضرورة اتباع الطرق والوصفات الطبيعية لترطيب البشرة والتخلص من جفافها. ومن بين هذه الوصفات الطبيعية المفيدة هو ماسك الفراولة والعسل.

يُعتبر ماسك الفراولة والعسل من أقوى وأفضل العلاجات الطبيعية التي تساعد في علاج جفاف البشرة. فالفراولة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C وحمض الإيلاجيك الذي يجعل البشرة أكثر مرونة ونعومة، بينما يعمل العسل على ترطيب البشرة ومنحها النعومة واللمعان.

وفي هذا المقال، سنقدم لكم مكونات وطريقة تحضير واستخدام ماسك الفراولة والعسل لعلاج جفاف البشرة.

مكونات الماسك: 4 ثمرات طازجة من الفراولة ملعقة كبيرة من العسل طريقة التحضير والاستخدام: قوموا بغسل الفراولة جيدًا وتجفيفها. هرس الفراولة جيدًا باستخدام شوكة حتى تصبح عجينة. أضيفوا ملعقة كبيرة من العسل إلى الفراولة المهروسة وقوموا بتقليب المكونات جيدًا حتى تتجانس.

قوموا بتطبيق الخليط على بشرة الوجه والرقبة مع التدليك برفق لمدة عدة دقائق.

اتركوا الخليط على البشرة لمدة تتراوح بين ربع ساعة إلى 20 دقيقة حتى يجف تمامًا.

قوموا بغسل الوجه والرقبة باستخدام الماء العادي جيدًا. يُنصح باستخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

باستخدام ماسك الفراولة والعسل بانتظام، ستلاحظون تحسنًا ملحوظًا في حالة بشرتكم المجففة وستحصلون على بشرة ناعمة ومشرقة.

في فصل الشتاء والأجواء الباردة، يعاني الكثيرون من احمرار وتهيج البشرة بسبب الجفاف ونقص الرطوبة في الجو. ولحل هذه المشكلة، يقوم العديد من الأشخاص بشراء المنتجات الجاهزة ومستحضرات التجميل التي تعد بترطيب البشرة والتخلص من جفافها. ولكن، قد يكون لهذه المنتجات تأثيرات عكسية بسبب احتوائها على مواد كيماوية قاسية قد تضر بالبشرة..