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عدن - ياسمين التهامي - وصفة لبان الذكر لتفتيح البشرة هتخليكي تغيري مفهومك عن الوصفات الطبيعية وتعرفي فائدتها بجد

تسعى كل امرأة إلى الحصول على بشرة بيضاء ناعمة خالية من العيوب، وقد تلجأ إلى استخدام مستحضرات التجميل التجارية التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة للبشرة، أو قد تلجأ إلى استخدام الوصفات الطبيعية التي تعتبر آمنة على البشرة، ومن الوصفات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة هي وصفة لبان الذكر، حيث ان لبان الذكر أو اللبان الدكر هو مادة صمغية تستخرج من شجرة الكندر، ويتميز بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية، فمنها تفتيح البشرة وشد الوجه وعلاج حب الشباب.وصفة لبان الذكر لتفتيح البشرة

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون

1 ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة التحضير:

اخلطي لبان الذكر المطحون مع ماء الورد حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

ضعي العجينة على بشرتك النظيفة لمدة 20 دقيقة.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر.طريقة الاستخدام

استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

فوائد لبان الذكر للبشرة

تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة.

شد الوجه وإزالة التجاعيد.

علاج حب الشباب وآثاره.

تنظيف البشرة وإزالة السموم منها.

ترطيب البشرة ومنع جفافها.نصائح عند استخدام وصفة لبان الذكر

قبل استخدام هذه الوصفة، قومي بتجربتها على منطقة صغيرة من بشرتك للتأكد من عدم تحسسك لها.

إذا كانت بشرتك حساسة، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط لتخفيفه.

بعد استخدام الوصفة، لا تنسي وضع كريم مرطب على بشرتك.