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عدن - ياسمين التهامي - إذا وجدت هذا العشبة بالقرب من منزلك فأنت تمتلك كنز حقيقي لن تتخيل قيمته
وصفة عشبة الهندباء للشعر من الوصفات التي تريد الكثير من النساء معرفتها، لأن هذه العشبة تحتوي على مواد تساعد على استعادة حيوية الشعر، وتقوية بصيلات الشعر وعلاجها من التلف والتقصف، وذلك عن طريق دوره في تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ووقايتها من الالتهابات والفطريات، كما أنه يساعد على علاج قشور الرأس، والكثير من المشاكل الأخرى التي تعاني منها معظم النساء، وفي هذه المقالة سوف نتناول معكم أفضل هذه الطرق لاستخدام عشبة الهندباء للشعر.وصفة الهندباء البرية للشعر
تتضمن كيفية استخدام عشبة الهندباء للشعر العديد من الوصفات، ويتم تحديد أفضلها اعتماداً على جودة الشعر والحالة التي تريد المرأة علاجها، وفيما يلي خطوات مكونات وطريقة تحضير وصفة عشبة الهندباء للشعر التالف والمتقصف:ملعقة كبيرة من عشبة أوراق الهندباء.
ربع كوب من بذور الكتان.
ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.
5 قطرات من زيت الليمون العطري (يمكن استبداله بـ 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون).
ملعقة كبيرة من عسل النحل.
ملعقة صغيرة من خل التفاح (حسب طول الشعر).طريقة التحضير
يمكنك وصفة الهندباء البرية للشعر بالطريقة الآتية:
ضعي أوراق عشبة الهندباء في كمية مناسبة من الماء بوعاء متوسط الحجم.اتركي العشبة تغلي جيداً على النار لمدة خمس دقائق.
بعد الوقت المحدد، يتم تصفية الخليط جيداً، ويتم التخلص من الجذور.
بعد ذلك قومي يغلي بذور الكتان بكمية كوبين من الماء لمدة خمس دقائق.
بمجرد أن تغلي البذور، قومي برفعها عن النار وتصفى على الفور.
أضيفي القليل من العسل إلى ماء بذر الكتان وماء الهندباء.
بعد ذلك اتركي الخليط يبرد لمدة 10 دقائق على الأقل.
في زجاجة رذاذ، أضيفي إليها ماء بذور الكتان وشاي الهندباء وخل التفاح والليمون.
رجي الخليط جيداً حتى تصبح جميع المكونات متجانسة.طريقة الاستخدام
تستخدم وصفة الهندباء البرية للشعر من خلال إتباع الخطوات الآتية:
اغسلي شعرك جيداً لإزالة جميع الدهون، وترطيبه باستخدام النوع المناسب للشعر.
اسكبي المزيج المحضر مسبقاً من وصفة الهندباء على الشعر وتحققي من وصوله إلى جميع الأطراف.
قومي بتغطية شعرك مع كيس حراري أو منشفة.
اتركي الماسك على شعرك لمدة 10 دقيقة.
بعد الوقت المحدد، اشطفي شعرك برفق لإزالة كل الفائض، واحرصي على عدم غسل الخليط بالشامبو.
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