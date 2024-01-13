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عدن - ياسمين التهامي - سائق تاكسي تزوج سعودية عمرها 60 عاماً ليكون محرماً لها في الحج.. وعند عودتهما المفاجأة!!

رغم أن جميع الأبواب تغلقت أمامه في بداية الأمر، لكن ثقته الكبيرة بالله كانت حافزاً له لمواصلة البحث عن عمل حلال يسد حاجته وحاجة أسرته التي تركها في قريته البعيده وتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض، للبحث عن العمل والرزق الحلال.

هكذا كانت بداية قصة الشاب نواف البالغ من العمر 30 عاماً، والذي شد الرحال إلى الرياض للبحث عن عمل، لكنه فشل في الحصول على عمل يناسبه، فنصحه أحد أصدقائه بأن يشتري له سيارة صغيرة ويعمل بها “تاكسي” أجره، وبالفعل عمل نواف بنصيحة صديقه واستلف مبلغ من العمال واشترى سيارة وبدا العمل بها في شوارع الرياض.بعد مرور فترة بسيطة على عمل نواف على التاكسي، وبينما كان يلف في شوارع الرياض في أحد الأيام بحثاً عن زبون يقوم بإيصاله إلى وجهته المطلوبة، تصادف بسيدة كبيرة تطلب منه ايصالها من أحد مستشفيات الرياض إلى منزلها، وفي نهاية المشوار وعندما شعرت بحسن أخلاق نواف، طلبت منه رقم هاتف جواله لتطلبه في مشوار أخرى عند حاجتها لذلك.كان نواف على تواصل مستمر مع تلك السيدة الكبيرة في السن ويوصلها جميع مشاويرها، واصبحت تعتمد عليه وتثق به بشكل كبير.

وفي مرة ما أثناء توصيلها عرضت عليه أن تعطيه حق عمله معها بالشهر، حتى يعتمد على نفسه ويستطيع قضاء حوائجه بدلًا من الأجر اليومي الذي لا يستفيد منه شيئًا، ويصرف كاملًا.

وبدأت السيدة الستينيه في إعطاء نواف أول مبلغ (4 آلاف ريال)، على الرغم من أن تكلفة مشاويرها معه، كانت أقل بكثير من هذا المبلغ، حتى وصل ما يتقاضاه نواف هو (6 آلاف ريال) شهريًا.

طلبت الزواج منهوذات يوم حكت له عن حياتها ، وأن ليس لها أحد في الحياة، وزوجها توفى منذ فترة طويلة ولم يرزقهما الله بالأطفال ، وأقاربها يعيشون في الكويت وهي مازالت تعيش في السعودية ميسورة الحال.

وتفاجأ نواف بطلبها الزواج منه حتى يكون محرمًا لها؛ لتتمكن من الحج ، إلا أنه رفض في بداية الأمر معتبرها مثل والدته . وبعد إصرار منها وتفكير وافق نواف على طلبها، مؤكدًا أنه يريدها أن تحج بيت الله .

وتزوج نواف من الستينية وخلال أيام قليلة كان قد انتهى من جميع إجراءات الحج لها وله، وذهبا معًا إلى مكة وتمكنامن قضاء الحج .

أثناء عودتهما من الحجوعندما وصلا إلى “الطائف” تعرضت لأزمة صحية كبرى، ونقلها إلى أقرب مستشفى ونقلت للرعاية الفائقة بعد دخولها في غيبوبة، وكان لابد من إجراء عملية جراحية لها على الفور.

ووافق نواف على إجراء العملية، وبعد عدة أيام من إجرائها انتكست حالتها، وبلغه الأطباء أنها قد تتوفى في أي وقت، وبالفعل بعد أقل من 12 ساعة توفت ، وأبلغ نواف أهلها، وأقيم عزائها في الطائف .

وثيقة

وبعد شهر من وفاتها، وجد نواف وثيقة مثبته حكوميًا منها بأنه المتصرف الوحيد في كل ممتلكاتها، مؤكدًا خلال سرد القصة أنه أوصل زوجته الستينية إلى المحكمة قبل أيام قليلة من الحج دون أن يسألها لماذا.

وأصبح نواف المتصرف في ممتلكاتها المادية والتي بلغت (4 مليون ريال)، بجانب الأراضي والعقارات التي أصبحت في لمح البصر ملكًا له وحده.