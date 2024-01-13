شكرا لقرائتكم خبر عن المعجزة التي تبحث عنها جميع النساء .. ضعي 3 ملاعق من القرنفل والزنجبيل على هذه المنطقة من جسدك وشاهد ما الذي سيحدث بعد 30 يوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المعجزة التي تبحث عنها جميع النساء .. ضعي 3 ملاعق من القرنفل والزنجبيل على هذه المنطقة من جسدك وشاهد ما الذي سيحدث بعد 30 يوم

الشعر هو عنوان جمال المرأة، لذلك يحظى باهتمام خاص من قبل الكثير من النساء بمختلف أعمارهن، ويحرصن على العناية به بشتى الطرق المتاحة.

وهناك العديد من الطرق والمواد الطبيعية التي يتم استخدامها لمعالجة مشاكل الشعر المختلفة، منها خلطة "القرنفل والزنجبيل" التي يطلق عليها إسم الوصفة السحرية.

ويعتبر القرنفل والزنجبيل من أبرز المواد الطبيعية التي تساهم في تطويل الشعر وزيادة كثافته، ومعالجة قشرة الرأس، وترطيب فروته وتقوية بصيلات الشعر والحد من تقصفه.

وفي هذا التقرير سنقدم لكم طريقة عمل واستخدام وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر، ولكن قبل ذلك دعونا نتعرف أولاً على مكوناتها كلا على حده.

أولاً القرنفل: القرنفل هو واحد من من أهم المكونات الطبيعية التي تتمتّع بنتائج مذهلة للعناية بالشعر، ويحتوي على فوائد كثيرة للشعر ويدخل كمادة أساسية في تحضير العديد من المستحضرات التجميلية الخاصة في العناية بالشعر، وذلك نتيجة احتوائه على الكثير من المعادن مثل البوتاسيوم، والصوديوم، والفوسفور، والحديد والفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين أ، بالإضافة إلى أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة والتي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر.

فوائد القرنفل للشعر - يمنح الشعر اللمعان والملمس الناعم، وتعمل الألياف والمعادن الغني بها على تكثيفه وتقوية جذور وبصيلات الشعر.

- يعمل على زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وإصلاح الشعر التالف. - يساعد على تجديد الشعر ونموه، وبالتالي حماية الرأس من الصلع ومن تساقط الشعر.

- ينشّط الدورة الدموية لفروة الرأس بصفة مستمرة، ويضفي رائحة جميلة على الشعر.

- يكافح إصابة فروة الرأس بالقشرة المزمنة. ملاحظة: لا تتوفر أيّ أدلة علمية تُثبت ما إذا كان القرنفل مفيداً للشعر.

ملاحظة: لا تتوفر أيّ أدلة علمية تُثبت ما إذا كان القرنفل مفيداً للشعر.

ثانيا الزنجبيل

الزنجبيل هو أحد النباتات الطبيّة المعروفة بفوائدها العلاجيّة منذ القِدم، ويُستخدم بعدّة أشكالٍ إما طازجًا أو مُجففًا أو على شكل مسحوقٍ أو على شكل زيتٍ، ويحتوي الزنجبيل على العديد من المعادن والزيوت وكذلك مضادات الأكسدة ولهذا فهو يمتاز بالعديد من الفوائد الطبيّة والجماليّة أيضًا، حيث يمكن استخدامه لعلاج تساقط الشعر، فهو مفيد جدًا لعلاج مشاكل الشعر المختلفة، حيث أن استخدام عصير الزنجبيل على الشعر يمكن أن يُعيد إلى خصلات الشعر طولها ولمعانها وكثافتها من جديد، ومن ثم يمنع تساقط الشعر ويُعزز نموه.

فوائد الزنجبيل للشعر فوائد الزنجبيل للشعر - يعمل على تحسين أداء الدورة الدمويّة في فروة الرأس، مما يُعزز من نمو الشعر.

- يُكافح الجذور الحرة بفضل احتوائه على مُضادات الأكسدة، وهذا يحمي خلايا الشعر من الترقق والتساقط. - يمنح الشعر الليونة والنعومة.

- يُعالج قشرة الرأس؛ لأنّه يحتوي على موادٍ مطهرة ضد الجراثيم فهو يجعل فروة الرأس صحيّةً ونظيفة ويحميها من الجفاف.

- يُكثف الشعر ويساعد على زيادة طوله. - يمنع تقصُّف الشعر. بعد أن تعرفنا على فوائد القرنفل والزنجبيل للشعر، لاشك أن مزج المكونين في خلطة واحدة سيعزز من تلك الفوائد ويجعلها ذات مفعول قوي وسريع، يعالج مشاكل الشعر المختلفة.

- تعمل على تطويل الشعر وزيادة كثافته. - تمنح الشعر القوة واللمعان. - تعمل على ترطيب فروة الرأس، وتقوية بصيلات الشعر. - تساعد في الحد من تقصف الشعر. - تساعد في علاج قشرة الرأس. طريقة التحضير والإستخدام يمكننا إعداد وصفة القرنفل والزنجبيل للشعر لتطويله وزيادة كثافته من خلال الخطوات التالية: 3 ملاعق من القرنفل المطحون. قطعة من الزنجبيل الطازج. كوب من زيت الخردل. - نغسل الزنجبيل ثم نقوم بتقشيره وتبشيرة. - نضع الزنجبيل المبشور في طبق ، ثم نضيف إليه القرنفل المطحون.

- نمزج المكونات بشكل جيد ، ثم نضيف كوب من زيت الخردل إلى المكونات ونقلب المكونات جيداً . - نقوم بوضع الخليط في مقلاة ونضعه على نار عالية في البداية ، ثم نخفض النار ونقلب الخليط قليلا على نار هادئة . - نطفئ النار ونترك الخليط يهدئ قليلاً ثم نقوم بتصفيته باستخدام شاش نظيف ، لكي نتحصل على زيت ثقيل من القرنفل والزنجبيل .

- نضع الخليط في عبوة زجاجية نظيفة ومحكمة الغلق ويوضع في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة .

طريقة الاستخدام يتم استخدام وصفة القرنفل والزنجبيل مرتين في الأسبوع ، ويجب قبل الاستخدام أن نعمل على تدفئة الخليط وذلك بوضعه قليلاً في طبق به ماء ساخن، ثم نضع الخليط على الشعر وذلك بالتدليك بواسطة أطراف الأصابع ، حتي نغطي به جميع أجزاء الشعر وفروة الرأس.

نقوم بلف الرأس بواسطة كيس بلاستيك ونترك الخليط على الشعر لمدة ساعة، ثم نقوم بغسله بالشامبو والبلسم جيداً. ينصح بالمداومة على إستخدام هذه الوصفة لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.ر