شكرا لقرائتكم خبر عن استعددي ليوم الزفاف.. وصفة فعالة لتبييض البشرة والجسم بالنشا وإزالة سواد وتصبغات السنين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعددي ليوم الزفاف.. وصفة فعالة لتبييض البشرة والجسم بالنشا وإزالة سواد وتصبغات السنين

تعد يوم الزفاف من أهم الأيام في حياة كل امرأة وتسعى كل عروس للظهور بإطلالة خلابة ومشرقة في هذه المناسبة الخاصة، ومن أبرز الأمور التي تشغل بال العروس هي تبييض الجسم والحصول على بشرة مشرقة وخالية من العيوب، وتعتبر خلطات النشا من الوصفات المضمونة والمبتكرة التي تحقق هذا الهدف فالنشا يعتبر المكون السحري الذي يستخدم في وصفات التبييض، حيث يحتوي على خصائص فعالة لتفتيح البشرة، تنعيمها، وإعطائها الحيوية والنضارة المشرقة، وفي هذا المقال، سنقدم لك وصفة فعالة وسهلة التحضير باستخدام مكونات بسيطة تتوفر في مطبخك.4ملاعق كبيرة من النشا.

ملعقتان من الترمس.

عصير ليمونة.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير:

في وعاء، قوموا بخلط المكونات الجافة من النشا والترمس مع بعضهم البعض حتى تمتزج جيدًا.

أضيفوا عصير الليمونة إلى الخليط وقوموا بالتقليب حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك، أضيفوا الزبادي واستمروا في التقليب حتى تحصلوا على خليط كريمي جاهز للاستخدام.اشطفوا الماسك بالماء الفاتر ثم ضعوا كريم مرطب يومي على الجسم.

يكرر استخدام هذه الخلطة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

باستخدام هذه الخلطة الطبيعية، يمكنكم تفتيح لون البشرة وتحسين مظهرها بطريقة آمنة وفعالة ويجب أن تتذكروا أن نتائج التبييض تختلف من شخص لآخر، ومن المهم الاستمرار في استخدام الخلطة لفترة من الزمن لتحقيق النتائج المرجوة.طريقة الاستخدام:

ابدؤوا بأخذ دش بماء ساخن لفتح مسام الجسم والتخلص من أي رواسب عرق أو بكتيريا.

في الخطوة التالية، قوموا بتقشير الجسم باستخدام مقشر من اختياركم أو يمكنكم صنع مقشر القهوة في المنزل للتخلص من خلايا البشرة الميتة.

بعد ذلك، قوموا بتوزيع الماسك على البشرة بالتساوي واتركوه لمدة نصف ساعة حتى يتفاعل مع الجسم ويبدأ في التفتيح.