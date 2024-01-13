شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن يخلصك من الأمراض ويصنع بجسمك المعجزات.. هذا ما سيحدث لك عن أكل الباذنجان كل يوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد الباذنجان الأسود من أهم أنواع الخضراوات التي تحتوي على فوائد صحية مذهلة لجسم الإنسان، حيث أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المضادة للأكسدة وكل هذه العناصر تجعله من الأطعمة الصحية المفيدة، وقد نشر موقع health line الأمريكي تقريراً مفصلاً يتضمن أهم وأبرز فوائد تناول الباذنجان الأسود على صحة الإنسان وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية.الباذنجان

أوضحت العديد من الأبحاث والدراسات الطبية التي أجريت حديثاً أن تناول الباذنجان الأسود يساهم في الوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية وذلك نظراً لأنه يعمل على خفض مستوى الدهون الثلاثية ونسبة الكوليسترول الضار في الدم، علاوةً على أنه يساعد على تقليل مستوى السكر وهو ما يحمي الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من الارتفاعات المفاجئة لنسبة السكر في الدم.فوائد الباذنجان

يحتوي الباذنجان على كميات كبيرة من الألياف الغذائية مع كمية منخفضة جداً من السعرات الحرارية وهو ما يعمل على منح الشعور بالشبع وامتلاء المعدة وهو ما يساهم بشكل فعال في عملية إنقاص الوزن الزائد، كما أن تناول الباذنجان الأسود يساعد على تنظيف وتطهير الكبد من السموم والجراثيم المتراكمة فيه وبالتالي يحمي الإنسان من خطر الإصابة بأمراض الكبد.وقد أشارت بعض الدراسات العلمية إلى أن الباذنجان يحتوي على مركبات نباتية تمتلك قدرة مدهشة على مكافحة الخلايا السرطانية ومحاربة الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، وهو ما يقي الإنسان من خطر الإصابة بالعديد من الأورام السرطانية وفي مقدمتها سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرحم وسرطان الثدي وسرطان المثانة وسرطان البنكرياس وسرطان المعدة، كما يساعد تناول الباذنجان الأسود على تقوية وتحسين وتنشيط الذاكرة وتعزيز الوظائف المعرفية والوقاية من الاضطرابات العقلية الناتجة عن تقدم العمر، بالإضافة إلى حماية أغشية خلايا المخ والوقاية من الالتهابات العصبية..