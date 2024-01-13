شكرا لقرائتكم خبر عن بنصف كوب من القهوة احصلي على تقشير البشرة طبيعيا للتفتيح وإزالة الجلد الميت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بنصف كوب من القهوة احصلي على تقشير البشرة طبيعيا للتفتيح وإزالة الجلد الميت

يعتبر تقشير البشرة طبيعيا من اكثر الأمور التي تشغل بال الكثيرين من محبي الجمال، سواء من الرجال أو النساء، وفي هذا الصدد فانه يمكن استعمال الكثير من العناصر الطبيعية والمواد الموجودة في كل بيت من اجل التقشير والذي يعني ما يكون من تفييح المسام، والعمل على إزالة الجلد الميت وتحفيز الخلايا الجديدة على النمو، وهو ما يعمل على إشراقه جديدة للوجه وبشرة صافية تظهر بدون عيوب.تقشير الوجه بالسكر

هناك نوعين من أنواع التقشير يكون أولها الكيميائي والثاني تقشير البشرة طبيعيا والحصول على بياض البشرة والذي يرغب فيه الكثير، واستعمال خلطات طبيعية للبشرة الدهنية والجافة والمختلطة.تقشير البشرة طبيعيا

يساهم تقشير البشرة طبيعيا في إحداث الكثير من الأمور اللازمة للحصول على بشرة ناعمة صافية، حيث يعمل التقشير على إزالة السطح الخارجي للبشرة الذي يمكن أن يمنع ظهور الخلايا الجديدة بشكل جيد، بالإضافة إلى ما يعمل عليه أيضا من تنشيط الدورية الدموية للوجه ، مما يعمل على إعطاء ألإشرافه المطلوبة، ويمكن معرفة نصائح العناية بالبشرة في هذا الصدد من اجل الحصول على البشرة المشرقة.بياض الوجه بالتقشير

تعتبر القهوة من ابرز المواد التي يمكن من خلالها تقشير البشرة طبيعيا، حيث يمكن أن تضاف القهوة المتبقية في قاع فنجان القهوة بعد تناوله على ملعقة من عسل النحل، مع مزج ملعقة من زيت الزيتون على الخليط واستعماله على الوجه بشكل دائري، مع الحرص على الابتعاد عن منطقة العين عند وضع الماسك، ويمكن إضافة ملعقة من ألطحينه البيضاء على الخليط من اجل البياض وإزاله الهالات السوداء التي قد تظهر حول العين عند الرجال والنساء.خلط نصف كوب من القهوة مع كوب واحد من السكر البني.

إضافة عدد 2 ملعقة من الحليب على الخليط مع المزج الجيد.

ومن ثم نقوم بدهن الوجه بالخليط على أن يترك على الوجه مدة لا تقل عن 20 دقيقة.

يشطف الوجه بالماء دون استعمال الصابون أو الغسول.

استعمال العسول المناسب للبشرة من الأمور الهامة للعناية بها.

تناول مشروبات التخسيس الطبيعية وتجنب الوجبات الدسمة من اكثر أمور المحافظة على البشرة.