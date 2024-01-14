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عدن - ياسمين التهامي - نعمة من ربنا .. فاكهة "مهملة" تخفض نسبة الكوليسترول وسكر الدم خلال 30 دقيقة فقط

مرض السكري هو مقدمة لمجموعة من المضاعفات ، ولكن نادرًا ما ينتج عنه أعراض في المراحل الأولية.

لحسن الحظ ، يمكن تجنب هذه الحالة ببعض التعديلات الغذائية البسيطة. يمكن لفاكهة واحدة ، التي ثبت أنها تخفض الكوليسترول ، أن تقلل من مستويات السكر في الدم في غضون 30 دقيقة.

من المعروف أن تنظيم النظام الغذائي هو مفتاح التحكم في مرض السكري. تشتمل أمراض الحالة على عدم القدرة على الاستجابة للأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

على الرغم من طبيعته الضارة ، فإن مرض السكري يؤدي أحيانًا إلى عطش مستمر بشكل غير مبرر أو رغبة مفرطة في التبول. الإجماع العام بين الجهات الصحية هو أن مرضى السكر يجب أن يحذروا من تناول الفاكهة. ومع ذلك ، فقد ثبت أن فاكهة واحدة لها تأثير مخفض على نسبة السكر في الدم.

تشير الأدلة المتزايدة إلى أن الفاكهة تحتوي على مجموعة من الخصائص المضادة لمرض السكري.

قد يكون التين مفيدًا كمكمل غذائي عند استخدامه مع علاج مرض السكري من النوع 2 ومقدمات السكري.

اقترحت إحدى الدراسات أن مستخلص أوراق التين يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم ويحافظ على مستويات السكر في الدم.

يُعتقد أن تأثيرات التخفيض هذه تنخفض إلى تركيزات مرتفعة من ADA في التين ، والتي تعد من أعلى المستويات الموجودة في الطبيعة.

أظهرت الدراسة أن إضافة جرعة من مستخلص التين إلى مشروب الجلوكوز ساعد في خفض مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم بشكل عام ما بين 30 إلى 120 دقيقة.

قال الباحثون إن حمض الأبسيسيك الموجود في مستخلص التين الموحد يساعد في تحسين مستوى الجلوكوز.

هذه النتائج تعكس تلك التي تم الحصول عليها من سلسلة من الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

أظهرت دراسة أجريت عام 2016 على القوارض أن ficusin ، وهو مستخلص مشتق من أوراق التين - يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين.

قد يساعد المستخلص أيضًا مرضى السكر عن طريق تطبيع مستويات الأحماض الدهنية وفيتامين E ، كما أظهرت دراسة حيوانية أخرى في عام 2003.

تظهر مجموعة من الأدلة أن تناول الفاكهة يمكن أن يكون مفيدًا لمرض السكري ، حيث يوفر لهم الطاقة ويساعد في الحفاظ على وزن صحي.

يوضح مرض السكري في المملكة المتحدة: "هذا يختلف عن السكر المجاني في المشروبات والشوكولاتة والكعك والبسكويت ، وكذلك في عصائر الفاكهة والعسل.

"جزء من الفاكهة ، مثل تفاحة متوسطة الحجم ، يحتوي عمومًا على حوالي 15 إلى 20 جرامًا من الكربوهيدرات ،

"من الأفضل تقليل تناول الشوكولاتة والمشروبات السكرية والكعك والوجبات الخفيفة الأخرى بدلاً من الفاكهة الكاملة عند محاولة الحد من تناول الكربوهيدرات ، للمساعدة في إدارة مستويات الجلوكوز في الدم."

إلى جانب النظام الغذائي ، يمكن للتغييرات الأخرى في نمط الحياة أن تمنع ظهور مقدمات السكري وتسمح بإدارة أفضل لمرض السكري من النوع 2.

وتشمل هذه ممارسة الرياضة بانتظام وشرب كميات كبيرة من الماء.

بمجرد تشخيص مرض السكري من النوع 2 ، يمكن أن يستمر مدى الحياة. ومع ذلك ، يجادل الباحثون بأنه في حالات استثنائية ، يمكن عكس الحالة.

مرحلة ما قبل السكري هي المرحلة التي تنذر بداء السكري ، وارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم بشكل مزمن.

تقول NHS: "كلما تم تشخيص مرض السكري وبدء العلاج مبكرًا ، كان ذلك أفضل.

"العلاج المبكر يقلل من خطر إصابتك بمشاكل صحية أخرى."

المصدر: Express