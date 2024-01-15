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عدن - ياسمين التهامي - لو عايزة انوثتك تزيد.. ضعي معلقة من الفازلين على هذا المكان وستري العجائب
تقوم السيدات من حين لآخر بإتباع بعض الطرق والوصفات للعناية الشخصية الخاصة بجمالها، فمثلا كروتين لنظافة البشرة، وتقوم السيدات بإزالة الشعر من أنحاء الجسم بعدة طرق مختلفة، ولكل امرأة تختلف طريقتها عن أي طريقة أخرى لذلك سوف نتحدث في هذا المقال عن كيفية إزالة الشعر الموجود بالجسم عن طريق الفازلين والملح، حيث أن الطرق المعتادة في إزالة الشعر تعد طرق تقليدية وغير فعالة، أو تكون لها آثار جانبية مثل إزالة الشعر بالليزر والتي تؤثر على هرمونات الجسم، لذلك فسوف نشرح كيفية ازالة الشعر من الجسم الفازلين والملح بكل سهوله وبدون اثار جانبيه.وصفة الفازلين والملح
تعد تلك الوصفة احد الوصفات الفعالة في إزالة الشعر بطريقة رائعة وجذابة، مما يجعلك أكثر أناقة وذات بشرة ناصعة، وهي وصفة آمنة ولايوجد لها آثار جانبية ويمكن تحضير تلك الوصفة المكونات التالية:
5 ملاعق من الفازلين.
2 ملعقة من الملح.
ملعقة من زيت جوز الهند.
ملعقة من زيت اللوز الحلو.كيفية تحضير الوصفة
يتم باتباع بعض الخطوات التاليه ازاله الشعر عن طريق الملح الفازلين وهو كالتالي:
يتم دمج كلا من الفازلين والملح مع مراعاة تقليبهم جيدا.
قومي بخلط كلا من زيت جوز الهند وزيت اللوز للحصول على القوام المناسب الكريمي.كيفية تنفيذ الوصفة
عليكي سيدتي فرد الخلطة على المناطق التي تريدين التخلص من الشعر الزائد بها.
تترك الخلطة على المنطقة لمدة لا تقل عن 20دقيقة، ثم يتم شطفها بالماء الفاتر وتجفيفها جيدا.
عليك تجنب إستخدام الوصفة علي بعض الأماكن في الجسم حيث تؤثر على الحساسية بها.