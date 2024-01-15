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عدن - ياسمين التهامي - سعودية تحقق المعجزات: خسرت أكثر من 20 كيلو بوصفة مذهلة تُزيل الكرش في أسبوعين!"

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق فعالة للتخلص من الوزن الزائد بسرعة وسهولة. وفي هذا السياق، كشفت مواطنة سعودية عن طريقة سحرية وفعالة لإنقاص الوزن وبشكل سريع معلقة بالقول: "والله نزل وزني 20 كيلو خلال شهرين".

وأكدت الشابة السعودية أنها توقفت عن تناول نوعين من الطعام هما السكريات والنشويات، التى تتثمل فى عدم تناول الأرز والمكرونة والسكر والخبز لمدة شهرين، وهو ما تسبب في فقدانها 20 كيلو خلال 8 أسابيعوكان الدكتور إبراهيم عبد الحكيم استشاري التغذية العلاجية، كشف عن ماذا يحدث للجسم عندما نتوقف عن تناول السكر والخبز الأبيض.

وأكد أنه إذا منع الشخص نفسه من تناول السكر والخبز الأبيض من وجباته لمدة شهر يستفيد جسمه بالكثير من الفوائد مثل خفض الوزن بمعدل 12 كيلو في الشهر الواحد وضبط السكر والدهون الثلاثية والكوليسترول.