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عدن - ياسمين التهامي - الحلبة كنز في بيتك تزيل تجاعيد الوجه وتجعل البشرة مشرقة من أول استعمال هتصغري سنوات

مع تقدم العمر تصبح البشرة فاقدة للمرونة وتبدأ التجاعيد بالظهور على الوجه وخاصة منطقة حول الفم والجبهة واليدين، وتجعل شكل البشرة غير مفضل وبسبب ذلك يلجأ البعض إلي حقن البشرة بالبوتوكس أو الفيلر للحصول على بشرة مشدودة، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم الحلبة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة فتابعونا.الحلبة لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

تحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة البشرة ويمكنك استخدامها بهذه الطريقة التالية:المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة.

ملعقة صغيرة زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من الجليسرين.

ملعقة من شمع العسل.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع شمع العسل في بولة ونضعه في الميكروويف أو على حمام ماء ساخن حتى يذوب ثم نضيف زيت اللوز.

وأيضا الجليسرين ونقلب المكونات لكي تتداخل ثم نضع الحلبة المطحونة ونقلب لحين الحصول على قوام سهل الفرد.

بعد ذلك نضيف عصير الليمون ونقلب المكونات مرة أخري ثم نغسل البشرة بالماء والغسول المناسب.ونفرد المزيج على الوجه باستخدام فرشاة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق من أول مرة.

هذه الوصفة تزيل التجاعيد وتجعل البشرة مشدودة ومشرقة من أول استخدام وترطب وتنعم البشرة أيضا.

الحلبة والعسل للبشرة

هذه الوصفة تساهم في التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة وتساعد على تفتيح البشرة ويمكنك استخدامها بهذه الطريقة التالية:المكونات:

3 ملاعق من الحلبة.

نصف كوب ماء.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بوضع الحلبة في بولة عميقة مع الماء ونرفع الخليط على النار حتى الغليان ثم تغطي ونتركها لمدة ليلة كاملة.

وفي الصباح نصفي الحلبة ونأخذ الحلبة ونطحنها في الكبة الكهربائية حتى تصبح مثل المعجون ثم نضيف عليها.

الكركم مع العسل ونقلب المكونات حتى يصبح القوام كريمي وبعدالكركم مع العسل ونقلب المكونات حتى يصبح القوام كريمي وبعد ذلك نوزع المزيج على بشرة نظيفة.

ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء هذه الوصفة تكرر مرتين أسبوعيا لحين الحصول على أفضل نتيجة.

تجعل البشرة خالية من التجاعيد وتساعد على تفتيح الوجه على الأقل درجتين بشكل فوري.

فوائد الحلبة للبشرةتحتوي الحلبة على العديد من العناصر الغذائية التي تحافظ على صحة البشرة ومنها ما يلي:

تساعد في الحصول على بشرة ناصعة البياض بشكل فوري وترطب الجلد وتجعل ناعم مثل الحرير.

تشد البشرة وتزيل التجاعيد والخطوط التعبيرية وبالتالي تصبح البشرة أصغر في العمر.

تزيد من نضارة وجمال الوجه وتملئ الخدود وتجعلها وردية اللون.