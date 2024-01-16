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عدن - ياسمين التهامي - شد التجاعيد بلا عودة بأقوي كولاجين طبيعي منزلي هيشد الترهلات وهيخليكي صغيرة 20 سنة

خلطة لبان الدكر لشد تجاعيد الوجه بسهولة ونتيجة مضمونة وملحوظة من أول استعمال، نعرض لكم في هذا المقال خلطة سحرية تخفي تجاعيد البشرة نهائيا وتضمن عدم عودتها مرة أخرى ولكن مع الاستمرار على التنفيذ، النتيجة قوية وملحوظة وسوف تستخدمين الخلطة طوال الوقت، تعتمد على لبان الدكر، إنه مكون سحري يساعد في العناية بالبشرة بشكل كبير، يزيل عنها التجاعيد والخطوط الرفيعة المزعجة ويعطي البشرة نضارة وحيوية لا مثيل لها، تابعونا في هذا المقال نعرض لكم كيفية تحضير خلطة لبان الدكر واستخدامها بسهولة في شد التجاعيد وإعطاء البشرة نضارة وحيوية.بوابة الصبح

شد التجاعيد بلا عودة بأقوي كولاجين طبيعي منزلي هيشد الترهلات وهيخليكي صغيرة 20 سنة

بواسطة

haniyakhaled

منذ 4 ساعات

منوعات

خلطة لبان الدكر لشد تجاعيد الوجه بسهولة ونتيجة مضمونة وملحوظة من أول استعمال، نعرض لكم في هذا المقال خلطة سحرية تخفي تجاعيد البشرة نهائيا وتضمن عدم عودتها مرة أخرى ولكن مع الاستمرار على التنفيذ، النتيجة قوية وملحوظة وسوف تستخدمين الخلطة طوال الوقت، تعتمد على لبان الدكر، إنه مكون سحري يساعد في العناية بالبشرة بشكل كبير، يزيل عنها التجاعيد والخطوط الرفيعة المزعجة ويعطي البشرة نضارة وحيوية لا مثيل لها، تابعونا في هذا المقال نعرض لكم كيفية تحضير خلطة لبان الدكر واستخدامها بسهولة في شد التجاعيد وإعطاء البشرة نضارة وحيوية.

شد التجاعيد بلا عودة بأقوي كولاجين طبيعي منزلي هيشد الترهلات وهيخليكي صغيرة 20 سنة

خلطة لبان الدكر لشد تجاعيد الوجه

مكونات بسيطة غير مكلفة يتم خلطها مع بعضها البعض لتحضير خلطة لبان الدكر، تلك المكونات تتمثل في الآتي:

كوب من الماء.

ملعقة من لبان الدكر.

ملعقة من النشا.

عصير نصف ليمونة.

خطوات تحضير خلطة لبان الدكر لشد البشرة بسهولةتحضر الخلطة بخطوات سهلة وبسيطة وتطبق على البشرة بدون أي قلق، تلك الخطوات التي يجب اتباعها تعتمد على الآتي:

يتم نقع ملعقة لبان الدكر في الماء ليلة.

في الصباح يتم تصفية الماء ووضعها في وعاء على نار هادئة.

نضيف النشا وباقي المكونات ونقلب حتى يثقل القوام قليلا.

بعدها نرفع الخليط من على النار ويترك حتى يبرد ثم نفرده على البشرة ويترك عليها لمدة ربع ساعة على الأقل حتى يجف تماما.

أخيرا نقوم بتنظيف البشرة من الخلطة وتغسل جيدا بالماء البارد.

تكرر خلطة لبان الدكر على البشرة مرة إلى مرتين كل أسبوع.في كل مرة تستخدم فيها الخلطة على البشرة سوف نلاحظ اختلاف ومع الوقت سوف تختفي التجاعيد من على البشرة نهائيا، ولكن يشترط الاستمرار للوصول مع الوقت إلى النتيجة المرغوبة.