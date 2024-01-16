شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدفن احلام المقيمين ..توطين مهن جديده بنسبة 100 % وترحيل المقيمين بلا عودة نهائياً!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تدفن احلام المقيمين ..توطين مهن جديده بنسبة 100 % وترحيل المقيمين بلا عودة نهائياً!!

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن مبادرة يتم من خلالها احتساب نسبة التوطين على وظيفة حارس أمن لصالح المؤسسة التي يعمل فيها حارس الأمن بهدف رفع رواتب العنصر الأمني السعودي الى 4500 ريال سعودي.

ما الذي تستهدفه خطط التوطين

يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك من أجل الحد من البطالة بين الشباب السعودي، وتعزيز مساهمة السعوديين في الاقتصاد الوطني، وتستهدف خطط التوطين في السعودية عادة الوظائف النوعية في قطاعات مستهدفة، وتكون غالبًا الوظائف ذات الأجور الشهرية بداية 5,000 ريال سعودي فأكثر.تستلهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شعارها من رؤيتها في بناء مجتمع حيوي وسوق عمل جاذب، يستمد هويته وطاقته من مرتكزاته الثقافية الراسخة في تكوينه البيئي والمجتمعي، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بدء سريان توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع ودخولها حيز التنفيذ خلال الأسبوع الماضي في ضربة قوية للمغتربين الأجانب في السعودية، وإليك كافة التفاصيل كالتالي.

مبادرة احتساب نسبة التوطين على وظيفة حارس الأمنتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى استقطاب أفضل الموارد البشرية من كلا الجنسين لتحقيق رؤية الوزارة وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات، والارتقاء بسوق العمل من خلال تطوير السياسات والتشريعات، وتمكين منسوبي الوزارة من تقديم تجربة مميزة للمستفيدين.

حيث فتحت المجال للجميع ذكوراً وإناثاً، للتقدم لفرص العمل المتاحة إيماناً منها بأهمية توفير أفضل الممارسات التي تكفل مشاركة الجميع في العمل وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين.

كما تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها من خلال التكامل بين الموارد البشرية المؤهلة وبرامج التحول الرقمي الداعمة في ظل بيئة عمل محفزة.تحديات برامج السعودة والتوطين

تواجه برامج السعودة والتوطين عادة بعض التحديات المختلفة ويمكن تلخيصها كالتالي:

نقص المهارات والخبرات لدى السعوديين في بعض المجالات.

ارتفاع تكاليف العمالة السعودية مقارنة بالعمالة الأجنبية.

وعليه تسعى الحكومة السعودية إلى التغلب على هذه التحديات من خلال تقديم برامج تدريب وتأهيل للمواطنين.

الوظائف التي تقدمها وزارة الموارد البشريةكيف اقدر اتواصل مع الموارد البشرية؟

يستقبل مركز الاتصال الموحد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرقم ( 19911)، بلاغات ومقترحات العملاء والرد على الاستفسارات بـ 9 لغات مختلفة.

هل يمكنني العمل في السعودية؟

تثبت وثيقة الإقامة حقك في الإقامة والعمل داخل المملكة العربية السعودية بشكل قانوني، ولكن إذا لم يكن لدى العامل الأجنبي تأشيرة عمل، فقد يتعين عليه دفع غرامة قدرها 10000 ريال سعودي.الأهداف الاستراتيجية لوزارة الموارد البشرية

وضعت وزارة الموارد البشرية أهدافا إستراتيجية تواكب رؤية السعودية 2030، تحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني، وهي رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وخلق بيئة عمل آمنة وجاذبة، وتوفير فرص عمل لائقة للمواطنين.

ما هو تخصص الموارد البشرية في السعودية؟

يهدف برنامج الموارد البشرية إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية تتولى وظائف ومهام إدارة وتنمية الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة في مختلف وحدات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.