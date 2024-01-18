شكرا لقرائتكم خبر عن تحضير سيروم لبان الدكر بالكولاجين والبوتكس الطبيعي لوجه مشدود وناصع البياض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحضير سيروم لبان الدكر بالكولاجين والبوتكس الطبيعي لوجه مشدود وناصع البياض

العناية بالبشرة يعتبر من العادات الجمالية الأساسية التي تساعد بشكل أساسي في الحفاظ على نضارتها، وفي عالم العناية بالبشرة، يأتي سيروم لبان الدكر الطبيعي كخيار ممتاز للحصول على وجه مشدود وناصع البياض، ويعتبر لبان الدكر من المكونات الطبيعية الثمينة التي تستخدم في العناية بالبشرة، حيث يحتوي على مضادات للأكسدة وله خصائص ترطيب فائقة، يقدم سيروم لبان الدكر الطبيعي فوائد كثيرة للبشرة، فهو يعمل على شد البشرة وتحسين مرونتها، مما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.مكونات سيروم لبان الدكر

بولة نظيفة ومتوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من مستخلص لبان الدكر (الكولاجين)، وتكون مكونات تحضيره كالتالي:

2 ملعقة كبيرة من لبان الدكر.

ماء مغلي، كوب صغير.

ملعقة كبيرة من جيل بذور الكتان (البوتكس الطبيعي)، ومكوناته هي:

2 ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

كوب من الماء، وعاء صغير يوضع على النار.

ملعقة كبيرة واحدة من جيل الصبار الطبي.ملعقة كبيرة واحدة من جيل الصبار الطبي.

ملعقة صغيرة من زيت لبان الدكر.

ربع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين E، يمكن استبداله بكبسولة 1000 أو كبسولتين 400.

طريقة تحضير سيروم لبان الدكر في المنزللتحضير مستخلص لبنا الدكر، قومي بوضع لبان الدكر في كوب صغير ثم ضيفي عليه الماء المغلي وقلبه جيداً، قومي بتغطيته لمدة 24 ساعة، ثم صفيه جيداً لتحصلي على مستخلص لبان الدكر الكولاجين البيور.

لتحضير جيل البوتكس، قومي بوضع بذور الكتان في الوعاء وضعي عليه الماء، قومي برفعه على نار هادئة لمدة 4 دقائق حتى يتحول إلى جيل، صفي الخليط جيداً، واتركيه حتى يهدأ.

لتحضير السيروم، قومي بوضع جيل الصبار وعليه جيل بذور الكتان وامزجيهم جيداً، أضيفي مستخلص لبان الدكر وامرجيه بالخليط جيداً.قومي بإضافة زيت لبان الدكر واخلطيه بالمكونات جيداً، ثم أضيفي زيت فيتامين E وامزجيه جيداً أيضاً.

أفرغي المكونات في زجاجة سيروم، وقومي لحفظه في الثلاجة لمدة شهر بحد أقصى.

كيفية استخدام سيروم لبان الدكر على البشرة

قومي بوضع ما تبقي من مستخلص لبان الدر في قوالب الثلج وحفظه في التجميد، ثم قومي بعمل مساج به على كامل بشرتك، اتركيه ليجف ثم قومي بوضع السيروم ثم دلكيه جيداً ويمكنك وضعه أسفل العين، انتبهي في حاله عملك لمساج لبان الدكر المجمد بالنهار، اتركيه حتى يجف تماماً، ثم قومي بغسل وجهك ووضع الصن بلوك الخاص بك، لا تقومي بالخروج من المنزل به، يمكنك تكرار العملية يومياً.