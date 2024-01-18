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عدن - ياسمين التهامي - موجود في كل البيت.. عشبة منتشرة بكثرة دون أن يعلم أحد حجم قيمتها الثمينة جداً.,!

كيفية صنع خلطة الهندباء لشعر طويل وصحي

الشعر الطويل والصحي هو حلم كل سيدة ولهذا تعد عشبة الهندباء من الخيارات الصحيحة للعناية بالشعر ومعالجة المشاكل التي تصيب الفروة، فهي مفيدة لنمو الشعر لأنها غنية بمجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تغذي الفروة وتجعلها صحية قادرة على إنتاج بصيلات قوية، دعونا نتعرف على كيفية صنع خلطة الهندباء لشعر طويل وصحي للإستفادة منهاخلطة الهندباء لشعر طويل وصحي

يتوفر في عشبة الهندباء الكثير من المعادن والفيتامينات التي من شأنها تعزيز فروة الرأس وتقوية الشعر، والتخلص من الحكة الشديدة التي ينتج عنها القشرة، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التساقط، الاستمرار على هذه الوصفة تمنحك شعر قوي وصحي، ومن بين المكونات المطلوبة لتحضير هذه الوصفة كالتالي:كوب من الماء.

أربعة ملاعق من زهرة الهندباء.

ملعقة واحدة كبيرة من القهوة البودرة.

طريقة التحضير

بعد الاطلاع على فوائد خلطة الهندباء لشعر طويل وصحي، بالتأكيد تريد أن تجريها للاستفادة منها والتمتع بشعر قوي وناعم، وتكون طريقة تحضيرها كالتالي:

في وعاء متوسط نضع كوب من الماء، ونضيف إليها عشبة الهندباء ومسحوق القهوةنغطي الوعاء ونتركه منقوع في مكان بارد ومظلم لمدة 12 ساعة، ومن الأفضل الإطالة في مدة النقع لخروج فوائدها بأكبر قدر ممكن.

نصفي الماء من هذه الأعشاب حتى تصبح صافية.

نقوم بوضع السائل في زجاجة ذات رذاذ لتسهيل توزيعها على الشعر، وبهذه الطريقة يصبح الوصفة جاهزة للاستخدام.طريقة الاستخدام

تطبيق خلطة الهندباء للحصول على شعر طويل وصحي هو واحد من أفضل الطرق المباشرة للاستفادة من فوائدها، ويمكن استخدامها على النحو التالي:

نوزع سائل الهندباء بالتساوي على الشعر مع الانتباه إلى تغطية الشعر بشكل كامل.

نقوم بتدليك فروة الرأس باستخدام أطراف الأصابع لمدة خمسة دقائق لتساعد المكونات على اختراق فروة الرأس.نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة واحدة، ويفضل استخدام غطاء رأس خاص لتغطية الشعر. إذا لم يكن لديك غطاء رأس خاص، يمكنك استخدام كيس بلاستيكي أو لف الشعر بمنشفة قطنية.

بعد ذلك، نقوم بشطف الشعر بالماء الفاتر، وستلاحظين النتيجة المذهلة التي ستحصلين عليها.