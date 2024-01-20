شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ربانية.. تناولوا ‘‘الزنجبيل’’ مع الماء الدافئ يوميًا للوقاية من السكري والسرطان وأخطر 3 أمراض قاتلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناولوا ‘‘الزنجبيل’’ مع الماء الدافئ يوميًا للوقاية من السكري والسرطان وأخطر 3 أمراض قاتلة