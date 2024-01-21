شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن احذر شرب الحليب بهذه الطريقة.. سيصبح سم قاتل وسوف تخسر أغلى ما تملك بلمح البصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف خبراء عن الأضرار التي قد يتعرض لها الأشخاص الذين يتناولون الحليب بعد إضافة السكر الأبيض.

ووفقًا لموقع “Times of india” فإن أضرار تناول الحليب بالسكر هي:

الاضطرابات الهضمية

يؤثر الحليب المحلى بالسكر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، حيث يؤدي إلى الإصابة ببعض الاضطرابات الهضمية، مثل عسر الهضم والحموضة والإمساك والإسهال، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من عدم تحمل اللاكتوز.

زيادة الوزن

يصبح الحليب مشروبًا غير مناسبًا في الرجيم، إذا أضيف إليه السكر، لأنه يكتسب سعرات حرارية إضافية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم عند تناوله.

مرض الكبد الدهني

للحليب المحلى بالسكر تأثيرات سلبية على صحة الكبد، حيث يعرضه للإصابة بالتدهن، ويرجع السبب إلى السكريات المرتفعة التي يحصل عليها الجسم عند تناوله، وتراكمها على هيئة دهون حوله.

أمراض القلب

أظهرت الدراسات أن مستويات الكوليسترول الضار بالدم تنخفض بشكل ملحوظ عند تناول الحليب باعتدال، ولكن عند إضافة السكر الأبيض إليه، يحدث عكس ذلك..