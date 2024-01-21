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عدن - ياسمين التهامي - سر رهيب لازم تعرفوه.. عشبة سحرية ستجعلك تعود إلى مرحلة الشباب من جديد

هل تواجه العديد من مشاكل الشعر والفروة، فإذا كانت الإجابة نعم فإليك الحل السحري وهو نبات ذيل الحصان وهو من الأعشاب التي تجعل الشعر قوي وصحي في أقل وقت ممكن، بالإضافة إلى أنها تساعد على تعزيز نمو الشعر وتغذية الفروة بشكل ملحوظ وهذا بفضل احتوائها على مادة السيليكون والكولاجين بنسبة كبيرة، كما أنها تساعد معالجة الشعر والقضاء على القشرة، فمن خلال هذا المقال سنوضح لكم طريقة صنع ماسك ذيل الحصان مع مجموعة الزيوت الأخرى.مكونات تحضير ماسك ذيل الحصان لتطويل وتغذية الشعر

بكل تأكيد سينال ماسك ذيل الحصان إعجابك، وذلك لأن له قدرة مذهلة للحفاظ على صحة الشعر وتطويله وهذا ما تحتاجه العديد من النساء، كما يعمل كمرطب لتنعيم الشعر، ولتحضير هذا الماسك لا بد من إحضار المكونات الآتية:10 جرام فقط من عشبة ذيل الحصان.

1 كوب ماء.

4 قطرات من زيت اللافندر المغذي.

ربع ملعقة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

ربع ملعقة من زيت الجوجوبا.

غطاء بلاستيكي جيد لوضعه على الشعر.

طريقة تحضير ماسك ذيل الحصان لتطويل وتغذية الشعريجب عليك اتباع الخطوات التالية بشكل دقيق للحصول على شعر صحي وسليم:

قوم بإحضار وعاء.

ضع مسحوق عشبة ذيل الحصان ثم ضف إليها كمية مناسبة من الماء.

ضع الوعاء على نار متوسطة لمدة تصل لأربع دقائق حتى يصل إلى مرحلة الغليان.

ثم قم بتصفية الماء من العشبة جيداً.

ضع في الماء وهي ساخنة مجموعة الزيوت التالية وهي:” زيت الزيتون وزيت الجوجوبا وزيت اللافندر وأخيرًا زيت اللوز”.

أخيراً قم بتحريك هذه المكونات مع بعضها حتى تمتزج ببعضها البعض.