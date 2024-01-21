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عدن - ياسمين التهامي - لبشرة نقية وجذابة اعملي خلطة الخميرة والسكر السحرية واحصلي على بشرة كالعروس

خلطة الخميرة والسكر من أقوي الخلطات التي تعمل على تنقية البشرة وتفتيحها دون أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، كما تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن مواد طبيعية لتنقية البشرة، كما تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الليمون والخميرة ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا بوابة الصبح سوف نقدم طريقة تحضير خلطة الخميرة والسكر للحصول على بشرة نقية كالحليب.مكونات عمل خلطة الخميرة والسكر للبشرة

لتحضير خلطة الخميرة والسكر السحرية لتنقية البشرة وتفتيحها يجب توافر بعض المكونات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

مقدار ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقة صغيرة من الماء.

القليل من عصير الليمونخطوات تحضير خلطة الخميرة لتنقية البشرة

سوف نقدم طريقة بسيطة لتحضير خلطة الخميرة والسكر السحرية لتنقية البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم بخلط الخميرة بالقليل من الماء ونقلبهم جيدا حتى تذوب.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع الاستمرار بالتقليب حتى يذوب السكر بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من عصير الليمون مع الخلط حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذه الخلطة على البشرة هيا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نغسل البشرة جيدا باستخدام بالماء والغسول المفضل، ثم نقوم بتطبيق الخليط على البشرة مع التدليك بحركة دائرية.

نترك الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يجف، بعد ذلك نقوم بتبليل الوجه بالقليل من الماء مع الفرك.

بعد ذلك نقوم بشطف الوجه باستخدام الماء الفاتر وتجفيفه، ثم نقوم بدهن كريم مرطب.فهذه الخلطة تعمل على تنقية الوجه والحصول على بشرة لامعه وطرية كالأطفال.