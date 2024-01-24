شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة ربانية .. 10 فوائد صحية لن تتخيلها لعصير "الكرنب" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة.. 10 فوائد صحية لن تتخيلها لعصير "الكرنب".. والكشف عن طريقة تحضيره والممنوعين من استخدامه

أكد خبراء إن الكرنب أو الملفوف غني بفيتامين K وفيتامين C والألياف وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين B6 وحمض الفوليك.

وحسبما نقلت "العربية.نت" عن موقع " Boldsky" يعد استهلاك الكرنب كخضراوات أمرًا شائعًا للغاية، لكن شرب ماء الكرنب يعتبر أمرًا غير معتاد إلى حد ما، وربما لم يسمع عنه الكثيرون.

وفيما يلي قائمة بفوائد شرب ماء الكرنب:

1. يعزز المناعة:

يساعد شرب كوب من ماء الكرنب في مكافحة مسببات الأمراض الضارة ويمنع الالتهابات.

2. مفيد للكبد:

يحتوي ماء الكرنب على أحد أشهر مضادات الأكسدة المعروفة باسم إندول -3 كربونات، والذي يساعد في إزالة السموم من الكبد وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

3. يحارب الجذور الحرة:

يساعد تناول الكرنب أو ماء الكرنب في زيادة قدرة الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي المزمن، وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

4. يعالج قرحة المعدة:

يؤدي شرب ماء الكرنب بانتظام إلى تقوية مقاومة بطانة المعدة للهجمات الحمضية، وبالتالي يسهم في علاج قرحة المعدة وتحسين صحة الأمعاء.

5. يساعد في تقليل الالتهاب:

يحتوي ماء الكرنب على العديد من المركبات التي تساعد في تقليل الالتهاب.

6. يدعم جهود إنقاص الوزن:

يعتبر تناول ماء الكرنب من أفضل الطرق لفقدان الوزن، كما يساعد على طرد جميع العناصر السامة من الجسم.

7. تحسين صحة البشرة:

يمكن منع تفاقم مشكلات حب الشباب وجفاف البشرة وتنقية البشرة من السموم من خلال المواد الكيميائية النباتية الأساسية ومضادات الأكسدة التي يوفرها تناول ماء الكرنب بانتظام.

8. تقوية العظام:

يحتوي كوب ماء كرنب على عناصر غذائية أساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، والتي تساعد مجتمعة في الوقاية من هشاشة العظام.

9. تنقية الدم:

يساعد على إزالة السموم من الدم مما يمنع ظهور المشاكل الصحية المتعلقة بالدم مثل ارتفاع ضغط الدم.

10. الحفاظ على قوة الإبصار:

يحتوي الكرنب على مادة بيتا كاروتين التي تساعد في الحفاظ على قوة البصر. كما يساعد استهلاك ماء الكرنب بانتظام في منع التنكس البقعي وبالتالي تحسين صحة العينين.

طريقة التحضير

يتم وضع كرنب مبشور لملء نصف برطمان ثم يضاف إليه الماء وملعقة صغيرة من ملح البحر. يتم إغلاق البرطمان بإحكام ويترك منقوعًا طوال الليل. ثم يصفى الماء في كوب ويضاف إليه عصير الليمون، حسب الرغبة، ويقلب جيدًا.

موانع الاستخدام

يحذر الخبراء من تناول مرضى الغدة الدرقية أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية ماء الكرنب.