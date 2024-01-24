شكرا لقرائتكم خبر عن ممنوع دخول العزاب.. حطي كريم البانثينول على هذه المنطقة والنتيجة مبهرة مش هتقدري تستغني عنه ودلعية بدل ماتنكدي علية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقوم السيدات عادة باتباع الطرق المختلفة والمتعددة الاهتمام بإبراز جمالها والاهتمام والعناية بجمالها أيضا، فتلجأ إلي العديد من الحيل المختلفة وأشهرها هي المستحضرات التجميلية الموجودة في الأسواق حيث انها احد الطرق المتاحة لدى اي سيده ولكنها باهظة الثمن، بالاضافة الى الاعراض الجانبية التي تسببها حيث تحتوي المستحضرات الخاصة بالتجميل المطروحه بالاسواق على مواد كيميائية قد تضر بالبشرة، وتسبب لها انواع متعددة من الحساسية والأمراض الجلدية ولكن تلجأ بعض السيدات لاتباع طرق للعنايه بالبشره بطريقه طبيعيه ومواد من داخل منزلك وهي طرق آمنة على البشرة ولا يسبب اي نوع حساسية بالإضافة إلي أنها بدون تكلفة، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال.

فوائد ومميزات كريم بانثينول للبشرة

تقوم السيدات عادة باللجوء إلى بعض الطرق التقليدية في الاهتمام ببشرتها لتحصل على النتائج المطلوبة من تفتيح لون البشرة والحصول على نظره قويه لها، ونتيجة لتجربة العديد من السيدات حيث أثبتت النتائج الفعالة كريم بانثينول حيث يستطيع تلك الكريم على توحيد لون البشرة والقضاء على المناطق الغامقه بالبشره وسعره في متناول الجميع.

كيفية تحضير وصفة كريم بانثينول

اضيفي كمية مناسبة من كريم بانثينول حسب الأحتياج في وعاء مناسب.

عليكي بوضع كمية قليلة من النشا على البانثينول مع مراعاه التقليب للحصول علي القوام الكريمي.

قومي بتطبيق الوصفة علي الوجه لمدة 20 دقيقه ثم قومي بغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.

تكرر تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا للحصول علي النتيجه المطلوبه.