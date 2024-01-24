شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن دلعي جوزك ليلة الخميس .. العناية بالمنطقة الحساسة وإزالة الشعر بدون ألم وبطرق على قد الأيد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عندما تنمو الفتاة وتصل إلى السن الذي ينمو فيه الشعر وخاصة في المناطق الحساسة ويكون هذا الأمر مزعج بالنسبة لها ومحرج أيضًا وعندها تتوقف الفتاة وتتساءل ما سبب وجود هذا الشعر في هذه المناطق وإن كان له أهمية فلماذا نتخلص منه وكثير من الأسئلة التي تتراود في أذهان الفتيات.فمن أهمية هذا الشعر في هذه المنطقة إنه يساهم في الاحتفاظ بدرجة الحرارة المثلى في مثل هذه المنطقة وكذلك أيضا يعمل على منع الاحتكاك ولكن من الأفضل صحيا عدم وجود هذا الشعر لأنه يكون سبب لوجود البكتريا في هذه المنطقة الحساسة وكذلك وجود بعض الروائح التي تكون نتيجة العرق أو نتيجة الإفرازات التي قد تتواجد في هذه المنطقة.أفضل الطرق والعناية بالمنطقة الحساسة

وصفة الخميرة والسكر

نقوم بإحضار ملعقة من الخميرة، مع ملعقة من السكر، مع وجود نصف كوب ماء، ثم نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض خلطا جيدا حتى نحصل على خليط متجانس، ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة، ثم نزيل الماسك ونغسل بالماء الدافئ.

وصفة العسل والليمون

نقوم بإحضار ملعقتين من العسل الأبيض، مع ملعقة من ماء الورد، مع عصير ليمونة، ثم نقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض، ثم نقوم بوضع الخليط مكان الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة ثم نقوم بنزعة فيلتصق الشعر بالعسل ويتم إزالته.وصفة الترمس المطحون

نقوم بخلط ملعقتين من الترمس المطحون، مع الماء حتى نحصل على خليط ثم نقوم بوضع هذا الخليط في زجاجة ونرجه جيدا، ثم نتركه لمدة 24 ساعة نرجه كل فترة، ثم نقوم في اليوم التالي بتصفية الخليط ونأخذ الماء ونرشه على منطقة الشعر ونتركه حتى يجف ثم يتم إزالة الشعر بسهولة..