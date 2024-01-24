شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حتى لو كرشك كبير ومدلدل .. كوب على الريق من هذا المشروب وسيختفي كرشك في أسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يبحث الكثير من الفتيات وبالأخص السيدات عن طرق ووصفات طبيعية عن تخسيس الكرش الذي يظهر بعد فترة الحمل والولادة ويؤثر على صحة المرأة بجانب يبرز البطن ويجعل مظهرها غير لائق، مم قد يؤدي إلي انعدام الثقة وعدم الخروج من المنظر كثيراً نظراً لعدم تناسب الملابس بشكل طبيعي، والفتيات أيضاً أصحاب السمنة المفرطة أذا يعانون من الكرش الذي يسيطر علهم ويجعلهم في حالة نفسية سيئة، ويغيرون نمط حياتهم بسبب ظهور الكرش بشكل غير ملائم لهم.تخسيس الكرش

تخسيس الجسم لم يعد بالأمر الصعب كما يعتقده البعض، فيما قد يلجأ البعض منهم إلي استخدام العقاقير الطبية وأجراء بعض العمليات الجراحية للقضاء على الوزن الزائد ولكن كل هذا مكلف، واليوم سنقدم لكم وصفات طبيعية للقضاء على الوزن الزائد بطريقة سريعة ومبسطة وغير مكلفة.

مشروب الكركم والزنجبيل للتخسيس

أذا كنتم تريدون تخسيس الكرش وإنقاص الوزن سريعاً تناول مشروب معد في المنزل قبل لوجبات للقضاء على الكرش والأجناب في أيام معدودة، فقط قمم بوضع ثلاث أكواب من الماء وضع بهم ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون الطازج وملعقة من الكركم المطحون وغليهم جيداً، وترك المشروب يهدأ ثم قم بوضعه في زجاجة فاضية ووضعها بداخل الثلاجة لحين استخدامها، من الممكن إضافة ملعقة من العسل الأبيض لتحليتها أذا كنت ترغب في ذلك ولا تستطيع تناول المشروب بطعمه المر، تناول المشروب قبل وجبة الإفطار على الريق للقضاء على الوزن الزائد في أقل وقت..